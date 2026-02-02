El choque del Cádiz CF contra la Real Sociedad B esquiva el Carnaval

LaLiga ha dado a conocer una nueva fecha en Segunda División. Se trata de la que corresponde a la 27ª jornada y que llevará a la Real Sociedad B al estadio Nuevo Mirandilla. Al tratarse del segundo fin de semana de Carnaval, los temores eran grandes para los que tratan de alternal esta fiesta con el seguimiento del conjunto amarillo.

Pues la masa social que adora el Carnaval y el Cádiz CF puede estar de enhorabuena porque el encuentro ha quedado fijado para el lunes 23 de febrero, quedando la hora a las ocho y media de la tarde. La gran fiesta de la capital gaditana acaba el domingo 22 de febrero, por lo que, aunque sea un día laboral, el Carnaval no será un obstáculo para acudir al templo del cadismo.

El conjunto de Gaizka Garitano llegará a esa cita después de visitar al Burgos el sábado 14 de febrero, por lo que dispondrá de un mayor periodo de descanso para preparar el choque contra el filial. La Real Sociedad repetirá lunes porque antes de acudir a Cádiz recibirá al Málaga el lunes 16 de febrero.

El duelo de los amarillos les pondrá frente a frente con un adversario que esta campaña es un recién ascendido que aspira a obtener la permanencia, por lo que debería ser una presa relativamente asequible. En el partido de la primera vuelto se produjo un empate a tres goles.