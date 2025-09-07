¡Otra vez él! Tabatadze vuelve a rescatar al Cádiz CF (3-3)

El Cádiz CF se aferró una vez más a Iuri Tabatadze para cambiar el rumbo del partido. Lo tenía perdido el conjunto amarillo con una pobre actuación frente a una Real Sociedad B muy superior en todo. La primera derrota del curso parecía inevitable hasta que el georgiano dijo 'aquí estoy yo' con dos goles salvadores en la recta final para pasar del 3-1 al 3-3. Salió desde el banquillo y arregló el desaguisado en un pis pas.

Hasta la irrupción de Tabatadze, el Cádiz CF navegaba a la deriva en el Reale Arena arrollado por los canteranos donostiarras. Fue el georgiano el único que tiró entre los palos y el que a la postre tiró del equipo. Su aparición fue clave una semana después de marcar el gol del triunfo ante el Albacete.

Fue un mal partido del Cádiz CF en líneas generales, incapaz en ataque, débil en la medular, frágil en defensa e inseguro en la portería. Para colmo, el contrincante le echó muchas más ganas y demostró más calidad.

Gaizka Garitano apostó de salida por una defensa de cinco hombres con tres centrales (incluido el debutante Pelayo Fernández) y dos carrileros, además de un doble pivote y tres futbolistas de ataque. Los amarillos se toparon con un rival arrollador, ganador de duelos, que avisó muy pronto. En el minuto 2, Víctor Aznar no llegó a la pelota en una mala salida tras un saque de esquina y el derechazo de Gorosabel desde la frontal del área se estrelló contra Álvaro García Pascual cuando el balón iba para dentro.

Los visitantes no empezaron nada entonados pero su primera llegada al área contraria se tradujo en el 0-1. En el 9, Mario Climent centró con rosca desde el costado izquierdo, García Pascual no alcanzó por poco el esférico que rebotó en una pierna de Unax Agote para colarse en la portería junto a un poste ante la mirada de impotencia de Aitor Fraga.

El Cádiz CF cobró ventaja muy temprano gracias a un accidente aunque los jóvenes realistas fueron superiores en el juego. El empuje de los locales destapó la debilidad de una defensa que no lo pasó nada bien. En el 13, Pelayo Fernández perdió la pugna con un oponente y Mikel Rodríguez, solo frente a la portería, mandó el cuero por encima del larguero cuando parecía más fácil meterlo entre los palos.

La insistencia provocó una nueva ocasión clarísima de los blanquiazules cuando, en el 17, un cabezazo de Gorka Carrera en boca de gol. Los amarillos aparecieron poco arriba. Poco después, García Pascual se quedó a un pelo de llegar a la pelota antes que el guardameta tras una indecisión de la zaga.

El Cádiz CF no se encontró cómodo pese a que presionó arriba. Estuvo más tiempo en su campo que en el de un adversario que no paro de apretar y obligó a un repliegue casi permanente con contragolpes estériles. García Pascual fue una isla en punta con una constante pelea en solitario. El delantero, con su esfuerzo, forzó de la nada un saque de esquina que sin embargo fue el origen del tante del empate del Sanse.

Hay pocas cosas que pongan más en evidencia a un equipo que tener un córner a favor y que te pongan colorado con un gol a la contra. Eso fue lo que sucedió en el minuto 38. Suso puso el balón en movimiento con un centro al área y en cuestión de segundos acabó alojado en la portería de Víctor Aznar tras una contra de manual que culminó Lander Astiazarán con un disparo colocado junto a un poste.

El tanto que supuso el 1-1 premió el empuje de los locales y castigó a un Cádiz CF superado por todos lados. El empate al descanso no reflejó lo ocurrido durante una primera mitad en la que los amarillos fueron claramente inferiores y ni siquiera merecieron el gol que le regalaron. El único tiro a puerta se lo hizo el rival.

Después de que le pasaran por encima en juego e intensidad en el primer periodo, el Cádiz CF tenía la oportunidad de resarcirse en la reanudación. Todo lo contrario. El equipo amarillo salió dormido del vestuario y lo pagó con un nuevo gol en contra. En el primer minuto de la segunda parte, la pasividad en el centro y del campo y la defensa hizo que Gorka Carrera recibiese la pelota dentro del área y marcase a puerta vacía después de regatear con un sutil toque a Víctor Aznar y Caicedo.

El 2-1 más que merecido dibujó un oscuro panorama. El Cádiz CF se vio desbordado por el centro y las bandas. Los jugadores estaban desaparecidos y Garitano trató de buscar la reacción con tres cambios con Sergio Ortuño, Iuri Tabatadze y el debutante Efe Aghama. Pasó de cinco defensas a cuatro. Lo primero que sucedió tras esos movimientos fue el tercer gol de un cuadro donostiarra desatado.

En el 57, balón colgado al área en el saque de una falta, Iza Carcelén cabeceó hacia el área pequeña y Lebarbier se adelantó a su par para rematar a placer. Ese tanto, que elevaba el 3-1 al marcador, anticipaba la primera derrota de los amarillos salvo milagro en la última media hora.

Lo intentaron los andaluces pero con escasa mordiente. Nunca dieron la sensación de poder meterse en el partido. Dawda disfrutó de sus primeros minutos como cadista en la recta final. Atacaron sin rodeos los gaditanos y cuando la derrota parecía inevitable apareció Tabatadze una vez más con su capa de héroe.

El georgiano, auténtico revulsivo, rescató al Cádiz CF con dos cañonazos certeros en apenas un par de minutos. En el 77, coló la pelota por la escuadra con un tremendo derechazo desde fuera del área. Un golazo que revivió a los amarillos en el primer tiro a puerta del partido. Casi sin respiro, en el 79, García Pascual luchó por un balón casi perdido, se lo entregó a Tabatadze y el extremo hizo el resto dentro del área con un regate y posterior zurdazo que encontró la colaboración de Aitor Fraga. Del 3-1 al 3-3 en un abrir y cerrar de ojos. El georgiano obró el milagro.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad B: Aitor Fraga, Dadie, Beitia, Perub Rodríguez, Unax Agote (Jon Balda, 69'), Mikel Rodríguez (Kita, 81'), Gorosabel, Lander Astiazarán (Dani Díaz, 81'), Lebarbier, Marchal (Orobengoa, 69') y Gorka Carrera.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Caicedo (Tabatadze, 55'), Pelayo Fernández, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra (Sergio Ortuño, 55'), Suso, Brian Ocampo (Efe Aghama, 55') y García Pascual (Álex Fernández, 85').

Goles: 0-1 (9') Agote, en propia puerta. 1-1 (38') Lander Astiazarán. 2-1 (46') Gorka Carrera. 3-1 (57') Lebarbier. 3-2 (77') Tabatadze. 3-3 (79') Tabatadze.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (comité madrileño). Amonestó a los locales Peru Rodríguez (63'), Dadie (67'), Lebarbier (78') y Dani Díaz (86'), y a los visitantes Iker Recio (56'), Climent (75') y Tabatadze (79')

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Liga disputado en el Reale Arena.