Los cariñosos mensajes de sus compañeros a Salvi en su salida del Cádiz CF: "Un ejemplo para todos"

El Cádiz CF saborea la permanencia en Primera División y con la temporada 2021/22 finalizada llega la hora de los movimientos en la plantilla que se irán sucediendo desde ahora hasta el próximo 31 de agosto.

Una de las novedades más llamativas es la marcha de Salvi Sánchez. Ha firmado por el Rayo Vallecano a falta del anuncio oficial por parte de su nuevo conjunto. El sanluqueño se va con la tranquilidad de dejar al equipo amarillo en la máxima categoría después de siete intensas campañas en el club. Llegó en Segunda B y con el Cádiz CF debutó en Segunda A y en Primera. Ahora abrirá una nueva etapa en su carrera en la capital del España.

Salvi no para de recibir mensajes de despedida. Tiene el aprecio de la afición y de sus compañeros, que a través de las redes sociales le dedican bonitas palabras en su adiós. Deja huella como queda de manifiesto. Después del triunfo en Vitoria, con la salvación en el bolsillo, Salvi fue manteado por sus compañero a modo de despedida. Se va como una leyenda cadista, con 239 partidos oficiales a sus espaldas.

José Mari: "Se te quiere y va a ser muy raro".

Álex Fernández: "Leyenda de este club. Ejemplo para todos. Has dejado una huella imborrable en Cádiz, tu casa, te voy a echar mucho de menos. Os deseo lo mejor a ti y preciosa familia".

Espino: "Gracias por cómo me trataste del primer día. La gente buena se merece cosas buenas. Acá vas a tener a alguien que te va a extrañar. Sé feliz".

David Gil: "Te voy a echar de menos. Gracias por cómo me acogiste cuando llegué y por cómo me has tratado hasta el último día. Te queremos, langostino".

Akapo: Salvador te voy a echar de menos. Qué grande eres".