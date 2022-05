El rotundo mensaje de Vizcaíno contra la manipulación política del Cádiz CF

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, tiene muy clara su idea para la temporada venidera, la 2022/23, de nuevo con el conjunto amarillo en Primera División.

En sus diversas intervenciones públicas desde la noche del pasado domingo, repite un argumento cargado de ambición. "Seguir creciendo". Lo recalcó una vez más durante un acto de la Cadena Ser Cádiz celebrado el martes 24 de mayo en el Ventorrillo El Chato.

Vizcaíno se refirió también a los seguidores cadistas y lanzó un mensaje a modo de cortafuegos con la política. "Cuando la afición se pone nerviosa lo entiendo porque es la que paga y sufre, está en su derecho incluso a gritar. Ha habido momentos de la temporada en la que hemos vueltos a esos gritos de Segunda B, cánticos que a veces me los he puesto de fondo porque me motiva".

"Entiendo menos que haya gente que pretenda que el Cádiz CF sea un equipo manipulable políticamente. Eso lo entiendo menos y no lo voy a permitir en ningún caso", indicó con rotundidad.

"El Cádiz CF es de todos y para todos, nadie tiene derecho de pernada sobre pensar ni de una forma ni de otra, el club siempre va a estar siempre por encima de eso", subrayó el presidente.

Dijo algo más para subrayar su mensaje. "Estamos con las instituciones que representan a los ciudadanos, pero en ningún caso el Cádiz CF será manipulable políticamente".

"Voy a seguir peleando y diciendo lo que deba por el bien del Cádiz CF le pese a quien le pese", finalizó el máximo responsable de la entidad cadista.