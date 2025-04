El capitán del Cádiz CF no oculta la decepción

Álex Fernández lució el brazalete de capitán del Cádiz CF en el partido contra el Sporting de Gijón (37ª jornada de LaLiga Hypermotion) disputado la noche del pasado viernes 25 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla y resuelto con una victoria (1-0) del conjunto amarillo que pone a permanencia a tiro de piedra.

El centrocampista habló después del encuentro y ofreció su visión tanto del triunfo como de la situación del equipo. Afirmó que "ha sido una temporada irregular y decepcionante en muchos sentidos, y qué menos que cerrar cuanto antes la permanencia".

Sobre la salvación del Cádiz CF, el 8 del cuadro explicó que "esta Liga es complicada y puede haber muchas sorpresas". Pese a que la continuidad en Segunda División está casi amarrada, no se fía un pelo mientras no esté confirmada con números: "Hasta que no sea matemático no nos podemos confiar, tenemos que ser profesionales hasta el final".

Sobre la etapa de Gaizka Garitano en el equipo amarillo, el capitán señaló que "el míster tiene un concepto de la Liga que es la real. Cuando concedes poco y tienes porterías a cero tienes muchas posibilidades de ganar. Hay mil maneras de jugar al fútbol, lo importante es conseguir puntos". Subrayó sobre el partido contra el conjunto asturiano que "el esfuerzo del equipo ha sido titánico".

En relación al desarrollo del encuentro, el madrileño apreció matices que le gustaría analizar con más detenimiento. Indicó que "me gustaría ver el partido otra vez porque sacas muchos detalles que no ves en vivo". Aportó un momento que clave: "Creo que ha sido importante que metiéramos la primera que hemos tenido. Chris ha metido un golazo y, a partir de ahí, hemos sabido ser un equipo fuerte y sólido".

El objetivo lo tiene claro el capitán: "Lo primero es la permanencia, y es lo más lógico en Segunda División". Eso sí, no escondió que el recorrido pudo haber sido otro: "Si la hubiésemos conseguido antes, lucharíamos por otras cosas. Hay que tener los pies en el suelo y, a día de hoy, lo importante es cerrar la permanencia. Matemáticamente no estamos salvados, pero estamos a gran distancia".

Para terminar, Álex comentó que "ha sido una temporada complicada y lo menos que podemos hacer es darle una alegría a la afición".