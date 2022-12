Se cae el partido del Cádiz CF contra el PSV y otros contactos que no fructificaron en un amistoso

El Cádiz CF tenía previsto disputar un encuentro amistoso contra el PSV Eindhoven el miércoles 21 de diciembre en el Estadio Municipal de La Línea. El conjunto neerlandés está concentrado en la Costa del Sol y ambos clubes habían llegado a un acuerdo verbal para enfrentarse en un ensayo que le venía bien a los dos equipos en la preparación para el próximo a la competición oficial.

Pero al final no habrá partido entre el cuadro gaditano y neerlandés porque ese acuerdo verbal no se traslado en un compromiso formal entre ambas partes.

De hecho, el Cádiz CF ha anunciado para el miércoles por la mañana un entrenamiento normal como cada día (a puerta cerrada) en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en Puerto Real.

La incógnita es si el equipo amarillo tendrá tiempo de jugar un amistoso más o el que disputó frente la Roma fue el último antes del retorno al campeonato de Liga el próximo 30 de diciembre con el duelo andaluz contra el Almería correspondiente a la 15ª jornada que tendrá como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

Durante el largo parón en las competiciones domésticas por el desarrollo del Mundial, el Cádiz CF mantuvo contactos con numerosos clubes para jugar amistosos con el objetivo de que los futbolistas se mantuviesen en forma. Tras medirse al Xerez CD en Chapín, tuvo como rivales al Manchester United, Wolverhampton y Roma.

La entidad cadista tuvo contacto con otros equipos para abordar la posibilidad de jugar partidos durante el parón, aunque la cosa no cuajó al no encajar las agendas. Por ejemplo, el conjunto de Sergio González tuvo la opción de enfrentarse al Nápoles en la ciudad italiana, aunque al final no hubo entendimiento entre las partes para poner fecha y hora. Existió también la oportunidad de un encuentro ante la Lazio (Serie A del Calcio), pero los contactos entre los clubes no derivaron en un acuerdo.

Con el PSV Eindhoven sí parecía que iba a haber un amistoso, el último de los amarillos antes del volver a la rutina de la Liga, pero en los últimos días no terminó de concretarse el acuerdo verbal que habían alcanzado los clubes y por tanto no habrá partido.