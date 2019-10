Cádiz-Sporting: Horario y dónde ver en televisión

El Cádiz CF regresa este viernes a la seguridad de su hogar para recibir al Sporting, uno de los muchos candidatos al ascenso en LaLiga SmartBank. Los amarillos, tras la derrota sufrida en su última salida a Albacete (1-0), buscan regresar a la senda del triunfo para así conservar -y, con suerte, aumentar- la ventaja de ocho puntos que aún guardan con sus inmediatos perseguidores, Almería y Fuenlabrada.

No hay signos de preocupación en el conjunto cadista pese a caer en el Carlos Belmonte. El colchón de puntos es amplio y las sensaciones ofrecidas en este inicio de campeonato por los de Álvaro Cervera son un aval más que suficiente para no perder la confianza por una sola derrota. No conviene, eso sí, bajar el ritmo frente a uno de los equipos llamados a presentar batalla al menos por las plazas de playoff.

Y es que los de José Alberto López ya se encuentran a dos puntos de la promoción de ascenso tras un inicio de curso marcado por la irregularidad. Cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con 16 goles a favor y 13 en contra, forman el balance de los asturianos en las primeras trece jornadas de Liga. Aunque cabe destacar que tres de sus cuatro triunfos han llegado en el último mes, frente a Almería (4-2), Elche (0-1) y Zaragoza (4-0). El excadista Aitor García, que firmó un doblete ante los maños, es el líder ofensivo de los rojiblancos y suma ya cinco goles en el campeonato. Para la visita a Carranza no estará disponible el central Babin, lesionado en el último encuentro.

El Cádiz, por su parte, trabaja ya con casi todos sus hombres, incluido el aún inédito Carlos Akapo. Jurado tuvo por fin sus primeros minutos en partido oficial ante el Albacete y solo Lozano y Rhyner trabajaron al margen en el inicio de la semana por diversos problemas físicos. Se espera también el regreso de Garrido, ya recuperado, y José Mari al centro del campo amarillo, tras cumplir el roteño un partido de sanción.

Horario del Cádiz-Sporting

El partido entre el Cádiz CF y el Sporting de Gijón se disputa este viernes 1 de noviembre a las 16:00 horas en el estadio Carranza, aprovechando la jornada festiva. El árbitro del encuentro será el vasco Sagués Oscoz, con Pulido Santana a cargo del VAR.

Dónde ver en TV el Cádiz-Sporting

El encuentro entre gaditanos y asturianos podrá verse en directo en el canal #Vamos de Movistar. También podrá seguirse en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.