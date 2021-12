Entradas 3x1 para abonados en el Cádiz CF - Granada

El Cádiz CF da un giro radical a los precios entre las entradas, al menos entre el anterior partido desarrollado en casa y el siguiente.

Los precios de las entradas para el choque contra el Atlético de Madrid oscilaron entre los 60 y los 120 euros y precisamente el precio más barato de aquel envite frente al campeón de Liga será ahora el más caro para el importante encuentro ante el Granada que está programado para el lunes 13 de diciembre en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) en el que será el cierre de la 17ª jornada de Liga.

No es un partido sino cualquiera y sí una cita de alta relevancia entre dos escuadras en problemas que están metidas de lleno en la cruenta lucha por la permanencia en Primera División. Gaditanos y granadinos andan empatados a 12 puntos en la clasificación, con los amarillos ubicados en zona de descenso (la 18ª plaza) y los franjirrojos en la 16ª, con el Elche (adversario del Cádiz CF en el 16º capítulo) situado entre los dos con idéntica cuenta.

No hay nadie que no sea consciente de la importancia del duelo entre el conjunto de Álvaro Cervera y el Granada. La entidad cadista ejerce de local y establece las tarifas de las entradas. La idea del club es contar con el mayor número de aficionados en las gradas para apoyar al equipo en un momento trascendental de la temporada. El equipo amarillo necesita la victoria en su feudo que aún no conoce este curso para poder avanzar en la constante pelea por la salvación.

El club ha anunciado que ya está abierta la venta entradas para el encuentro, que estarán disponibles en taquillas del estadio en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas. También estará disponible la venta de entradas online a través de https://entradas.cadizcf.com.

Las tarifas fijadas por el Cádiz CF para el partido contra el Granada son las siguientes:

Tribuna baja: 60 euros

Tribuna alta: 50 euros

Preferencia alta: 30 euros

Preferencia baja: 40 euros

Fondos: 20 euros

Además de bajar los precios, el club ha lanzado para este encuentro una promoción especial de 3x1 para los abonados. De ese modo, aquellos abonados que compren una entrada tendrán derecho a otras dos gratis de la misma grada.