El tirón de orejas de Sergio González a Xavi Hernández hace dos años

El partido entre el Barcelona y el Cádiz CF que se disputa el próximo lunes en el Camp Nou como cierre de la 32ª de Liga tendrá un interés añadido en los banquillos. Será la primera vez que se enfrenten como entrenadores Xavi Hernández y Sergio González.

Los dos protagonizaron en su día numerosos duelos como futbolistas y de máxima rivalidad. Tiene edades parecidas, Xavi Hernández (42 años) en el Barcelona y Sergio González (45) en el Espanyol y después en el Deportivo de La Coruña. Uno salió de la cantera azulgrana y otro se formó en las categorías inferiores del club periquito.

Los dos son catalanes y en su día coincidieron en algunos partidos de la selección española y también de su comunidad autónoma. Se conocen bastante y el próximo lunes tendrán la oportunidad de saludarse antes y después de un encuentro en el que el Barcelona ejerce de claro favorito, aunque el Cádiz CF no renuncia a dar la sorpresa.

Hace dos años y medio, con el conflicto catalán en plena efervescencia, Sergio González era entonces el técnico del Valladolid y dio un toque de atención a Xavi Hernández y Pep Guardiola por sus manifestaciones en público.

De hecho, Xavi Hernández, que aquella época entrenaba en Catar, llegó a soltar que España no era un país democrático y que el sistema de Catar era mejor que el de España.

Sergio González consideró entonces que ni Xavi Hernández ni Guardiola (fueron internacionales con España) debían valerse del deporte para pronunciarse sobre asuntos políticos.

"Es una frustración, tristeza y pena lo que estoy viendo", dijo el entonces entrenador del Valladolid sobre los disturbios que se estaban viviendo en Cataluña en octubre de 2019.

Sergio González pidió mesura a Xavi Hernández y Guardiola en aquella época: "Les diría que fueran un poco más comedidos porque son personajes públicos y deben medir lo que puede decir", apuntó en Radio Marca.

"Les diría que expresaran sus opiniones en el ámbito en el que deben hacerlo, no en un conducto que está hecho para hablar de deporte y no de su opinión. A partir de ahí el máximo respeto a lo que piense cada uno", señaló entonces Sergio González".

Reconoció que se lleva bien con Guardiola. "Le tengo mucho cariño a Guardiola porque cuando estábamos en las selección me iba a buscar a casa, me dejaba luego, me recogía el billete y me trataba como uno más de su equipo. Para mi él ha sido un reflejo importante en el mundo del fútbol y le tengo un gran aprecio".