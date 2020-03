Diferencia estable del Cádiz CF en zona de ascenso directo

La 31ª jornada de Liga no resulta del todo beneficiosa para el Cádiz CF porque la distancia sobre el tercer y el cuarto clasificado baja de ocho a seis puntos después de las victorias del Huesca ante el Fuenlabrada y el Almería frente al Deportivo de La Coruña. 56 es la cuenta que atesora el líder tras empatar en Lugo frente a la tarjeta de 50 que presentan rojiblancos y azulgranas, que son las referencias más cercanas en la permanente batalla por el ascenso directo a Primera División.

La reducción de la ventaja no es un hecho que llame la atención porque las fluctuaciones están a la orden del día y no son movimientos grandes. El efecto acordeón se cumple a rajatabla. La renta se estira un fin de semana, disminuye otro, después vuelve a aumentar… así desde el comienzo del año 2020.

La cuestión es que van pasando las páginas del campeonato y el Cádiz CF, que gobierna desde el pistoletazo de salida, se las arregla para conservar el colchón de seguridad en la zona de ascenso directo. En la 31ª jornada son media docena de puntos sobre le tercero, en la 30ª eran ocho, cinco en la 29ª…

La diferencia nunca baja de los cinco puntos desde que los amarillos se auparon a la cima en la primera vuelta. Llegó a ser de once hace varios meses y diez en plena vorágine ganadora allá por noviembre de 2019 hasta que los rivales directos se pusieron las pilas y se fueron a la caza del líder, que no sólo resiste con firmeza como inquilino del trono (estuvo fuera de lugar de mayor privilegio sólo en la 24ª jornada) sino que además lo hace con un margen de error de dos partidos que no tienen los demás.

La renta del Cádiz CF en plaza de ascenso directo oscila durante la segunda vuelta entre los ocho puntos que tuvo en la 22ª y en la 30ª y los cinco de la 24ª, 25ª, 26ª y 29ª. Son los picos más altos y más bajos antes de la ventaja de seis que ostenta en la actualidad. Tuvo seis en la 23ª, siete en la 26ª y de nuevo seis en la 28ª.

La distancia media sobre el tercero es de 5,5 puntos durante el trayecto provisional de la segunda vuelta pese a que la cosecha de los gaditanos va a menos en general. De hecho, ocupa la zona media de la tabla en el segundo periodo de la Liga.

Lo que sí corre peligro es el liderato tras la victoria del Zaragoza en el terreno del Málaga en la tarde del domingo.

El conjunto de Álvaro Cervera vive de las rentas pero necesita incrementar su producción en la recta definitiva del torneo. En los diez episodios nacionales de la segunda vuelta se embolsó 13 puntos de los 30 en liza (un 43 por ciento).

Si el Cádiz CF mantiene esa proyección en las últimas once jornadas sumaría 15 de 33 y acabaría con 71 puntos, una cifra que difícilmente le daría para subir a Primera por la vía rápida (sí se metería en el play-off). Dependería del recorrido de sus oponentes.

Para disponer de más opciones de subir de forma directa, a priori tendría que que hacerse como mínimo con la mitad de los puntos que quedan por disputar.