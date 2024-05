El Cádiz CF recibe más tantos en 45 minutos que los anotados por el máximo goleador del equipo en toda la temporada

La temporada del Cádiz CF fue un auténtico disparate. Después de un buen arranque que duró cuatro jornadas, se vino abajo hasta tal extremo que se pasó 23 encuentros de Liga seguidos sin conjugar el verbo ganar, el club no reaccionó en el mercado de invierno, los futbolistas se afanaron en demostrar que no tenían argumentos para la permanencia, consumaron el descenso en el penúltimo episodio y como remate del despropósito no tuvieron reparos en hacer el ridículo en el partido de la jornada de clausura.

Pasara lo que pasara en el duelo contra el Almería, la situación del conjunto amarillo no iba a variar. Ya estaba descendido clavado en la 18ª posición. Pero una cosa es perder y otra totalmente distinta es hacerlo por 6-1 con una actuación bochornosa que cambió el estado de ánimo de una afición cadista que pasó de la decepción a la indignación. Los jugadores no fueron dignos del escudo que lucieron en su pecho que no representaron como corresponde.

La cruda realidad fue que el Cádiz CF dijo adiós a Primera División con una ridícula segunda parte en el estadio del Almería. Recibió la friolera de seis tantos en 45 minutos, Hay que hacerlo rematadamente mal para sufrir semejante hemorragia en tan poco tiempo. En un hecho insólito, los jugadores de amarillos hicieron el paripé y no compitieron. Todo muy raro, de difícil explicación en un equipo profesional.

Sólo en la segunda parte, el cuadro gaditano recibió más goles que todos los que consiguió en toda la temporada su máximo anotador. Un reflejo de los problemas en ataque de un Cádiz CF que acabó como el menos goleador del torneo. Seis hizo el Almería entre el minuto 45 y el 90 y cinco firmó Chris Ramos en todo el curso. Al gaditano le tocó liderar el ataque. Hizo lo que pudo con sus virtudes y sus defectos y fue el que más aciertos tuvo.