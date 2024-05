Una alineación con mensaje en la última jornada: el fracaso del Cádiz CF en el mercado de invierno

El Cádiz CF eligió el peor camino para despedirse de Primera División. Se desentendió por completo de sus deberes y en una lamentable segunda parte recibió media docena de goles para ser goleado por un vergonzoso 6-1.

Más allá del bochornoso resultado, fruto de la dejadez de los jugadores, la última alineación de la temporada 2023-24 reflejó la situación de los futbolistas con Manuel Pellegrino. El entrenador tuvo la deferencia de darle la titularidad a David Gil, cosa que no hizo con otros jugadores. Por ejemplo, ante la ausencia de centrales (lesionados Ousou y Jorge Meré y sancionado Víctor Chust), el técnico no apostó por Momo Mbaye, que era el recambio natural y colocó a Javi Hernández como acompañante de Fali.

De los cuatro centrocampistas disponibles, el único al que no dio sitio en el once inicial fue a Diadié Samassékou, que se marcha del Cádiz CF sin haber sido titular ni una sola vez. En Almería participó algo más de 20 minutos en la segunda mitad. A pesar de que no había nada en juego, el preparador cadista no quiso hacerle hueco desde el pitido inicial.

Juanmi volvió a ser suplente como en los cuatro envites anteriores y jugó casi media hora el duelo entre escuadras descendidas. Con su alineación en el capítulo final, como en los cuatro anteriores, Pellegrino volvió a poner en evidencia un mercado de invierno que resultó deficiente.

Llamó la atención que el míster le diese la oportunidad a Brian Ocampo desde el principio después de una temporada casi en blanco. El uruguayo, aunque falto de ritmo, marcó un golazo (el único en todo el curso). Si se queda en el equipo amarillo y recobra su mejor versión, puede ser un punta importante en la lucha por el objetivo de regresar de inmediato a la máxima categoría.

Además de Momo Mbaye, los otros cuatro futbolistas de campo del primer equipo que estaban convocados y no jugaron en Almería fueron Iván Alejo, Sergi Guardiola y Darwin Machís.