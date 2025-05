Cádiz CF: pulgar abajo con Fali

No es la primera vez ni será la última. Entre las muchas cosas negativas que dejó el encuentro ante el Almería (2-1), de nuevo se repitió ese distanciamiento que parece no tener solución de la afición del Cádiz CF con Fali. El pasado viernes cuando desde el banquillo se mostró el dorsal del central para que abandonara el terreno de juego, la pitada desde el graderío fue de campeonato. Y es que el cadismo no perdona a este futbolista por todo lo que está sucediendo esta campaña dentro y fuera del rectángulo de juego.

Corría el minuto 70 y el Almería resistía con nueve jugadores ante un Cádiz CF que ni centrar acertaba a hacer bien. Gaizka Garitano movió de nuevo fichas y ordenó que Fali saliera del terreno de juego. Los pitos fueron de los que hacía tiempo que no se recordaban mientras se retiraba el zaguero, poniendo de manifiesto que el 'divorcio' con la masa social parece no tener marcha atrás aunque Manuel Vizcaíno le ampliara el contrato, esta misma campaña, hasta el 30 de junio de 2028.

Nada se sabe de lo que tuvo que sentir el futbolista cuando se dirigió al banquillo para que Víctor Chust entrara al campo, pero a buen seguro que tuvo que ser de sus peores experiencias de amarillo. El destino, además, quiso que fuera el central formado en la cantera del Real Madrid el que anotara el tanto de la agónica victoria.

La cuestión de Fali con la masa social tiene dos trayectorias, como si se tratara de una 'cornada mutua'. Por un lado se encuentra el rendimiento del valenciano, que este curso, contra pronóstico, ha terminado anclado más tiempo del esperado en el banquillo por la acertada apuesta por Kovacevic, que se ha hecho fuerte en el centro de la defensa. Si a esto le unimos que hasta hace muy poco Chust era la pareja de baile del serbio, queda aún más evidente por lo que está pasando Fali.

Por otra parte entran acción las cuestiones extradeportivas de Fali, muy presentes esta campaña de manera especial el día del Cádiz CF-Oviedo (2-0), cuando tras el gol de Iza Carcelén, el central no pudo contener sus emociones y, después de celebrar el tanto, se revolvió contra la afición cadista de una forma que dio mucho que hablar. "¡Ahora no decís nada!", gritó Fali en un par de ocasiones, y en el fútbol de la era moderna y de las cámaras en todos los rincones de un estadio, pues fue pillado de forma clara.

Fue el día del antes y el después de Fali con la afición del Cádiz CF. El momento de una ruptura que ha ido a más porque el rendimiento del jugador esta temporada deja bastante que desear. Lejos quedan esos tiempos en los que la grada agradecía al valenciano su compromiso e incluso su modestia en el césped. Sin embargo, la impresión es que el personaje se ha 'comido' al propio Fali y eso se ha vuelto en su contra hasta el punto de que el cadismo no le quiere por mucho que el presidente, en otra de esas decisiones que no se entienden, le ampliara el contrato por tres años más.