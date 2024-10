El feo gesto de Fali con la afición del Cádiz CF y la celebración con mensaje de Iza Carcelén

El Cádiz CF afrontaba el partido contra el Real Oviedo el sábado 26 de octubre con una gran presión debido a su ubicación en zona de descenso y al enfado de una afición nada contenta con los dirigentes del club ni con los jugadores.

El ambiente estaba enrarecido. Un descenso de categoría, casi seis meses sin ganar en el Nuevo Mirandilla... hasta que por fin llegó la victoria en casa para alegría de todos. El primer gol del Cádiz CF subió al marcador al filo del intermedio. Iza Carcelén, muy atento, aprovechó un error un un adversario para abrir el camino del trlunfo.

El lateral derecho, nada más alojar el balón en la portería contraria, se llevó el dedo índice de su mano derecha a su orejaen la celebración de un tanto que no pudo ser más oportuno. Difícil interpretar lo que quiso decir el portuense con ese gesto que hizo mirando a la grada. No fue nada bonito. El propio futbolista reconoció después del partido que "he tenido un gesto hacia el sector de Fondo Sur, al que ya me he dirigido personalmente y le he pedido disculpas. Llevo mucho tiempo sufriendo y el ambiente hostil no me gusta. No me gusta que suframos en nuestro campo"..

Mientras, en un palco seguían el partido los jugadores del equipo amarillo que no habían entrado en la convocatoria. Uno de ellos era Fali. El defensa central cumplía sanción tras ver en Eibar la quinta cartulina del curso cuando era suplente. Una tonta amonestación que le llevó a ser suspendido.

Justo después del primer tanto del conjunto amarillo en el choque contra el Eibar, una cámara de LaLiga Hypermotion TV, por donde fue retransmitido el encuentro, captó a Fali mientras parecía dirigirse a la afición cadista.

"¡Ahora no decís nada!", soltó Fali con cara de pocos amigos desde el palco justo después del 1-0. Salvo que haya explicación, un feo gesto del zaguero con su público. Bastante está sufriendo la hinchada cadista como para no poder manifestar su decepción.