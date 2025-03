El Cádiz CF peca de cobardía y sufre un duro revés en Albacete (3-0)

La derrota iba a llegar tarde o temprano. Ya había coqueteado con ella en el partido contra el Castellón y, una semana después, el Cádiz CF sufrió el primer varapalo con Gaizka Garitano en el banquillo que puso fin a una excelente racha de diez encuentros sin perder y con la que confirmó que no puede aspirar a nada bonito en un curso tirado a la basura entre otras cosas por la racanería de la directiva en el mercado de invierno. El equipo ofreció un lamentable espectáculo, como si no tuviese interés. La diferencia entre el ganador y el perdedor fue abismal.

La derrota no pudo ser más merecida en una tarde repleta de despropósitos en la que no se salvó nadie. El Cádiz CF fue un desastre absoluto, barrido de principio a fin por un rival que puso toda la carne en el asador. A esta hora aún no se sabe a qué fue el equipo amarillo a La Mancha más allá de firmar una de las peores actuaciones de la temporada. El peor Cádiz CF desde el aterrizaje de Garitano. Salió a relucir el equipo que vivió en zona de descenso y aún no se ha librado del todo de esa opción. Hablar del play-off de ascenso es una broma de mal gusto.

El preparador cadsta sorprendió con un cambio de dibujo al colocar dos delanteros puros (Carlos Fernández y Chris Ramos) y sacar de tres cuartos a Javier Ontiveros, donde venía brillando en los últimos tiempos, para ubicarlo en la banda izquierda antes de rectificar sobre la marcha. José Antonio de la Rosa partió desde la derecha, con Rubén Sobrino en el banquillo, y Fali volvió al eje de la zaga en detrimento de Bojan Kovacevic.

Los amarillos arrancaron con una presión alta asfixiante que fue toda una declaración de intenciones, nunca mejoe dicho porque se quedó en meras intenciones. Un desastre arriba y también atrás. Todo quedó a expensas de Ontiveros, que apareció a cuentagotas. En el minuto 6, sirvió con precisión al interior del área, donde Carlos Fernández conectó con Chris Ramos y Pepe Sánchez impidió el remate a bocajarro del gaditano. Eso fue lo único que hicieron en ataque los visitantes en toda la primera parte.

Los locales desperdiciaron dos claras ocasiones antes del primer cuarto de hora. En el 8, Lalo Aguilar, completamente solo en el segundo palo tras un saque de esquina mal defendido, envió el balón a las nubes con una volea. En el 11, Riki remató al poste tras plantarse delante de David Gil.

La ambición del Cádiz CF en ataque contrastó con una preocupante debilidad atrás en los compases iniciales. En el 24, Fali se comió la pelota por alto, Víctor Chust y David Gil no se entendieron y el sanluqueño Lazo con la portería vacía para él disparo fuera y perdonó la vida a un Cádiz CF descompuesta en la parte trasera.

La tarde no estaba siendo prometedora. El equipo amarillo no terminaba de funcionar y los hombres de arriba intercambiaron posiciones salvo Chris. De la Rosa pasó a la izquierda, Ontiveros a tres cuartos y Carlos Fernández a la derecha en una zona que no es la suya. Si hay que corregir sobre la marcha tan pronto, es que el plan no está saliendo bien.

Mientras, el peligro lo siguió poniendo el cuadro manchego. En el 33, David Gil abortó con un paradón un misil de Lazo. Lizoain aún no había tenido que intervenir en una situación de apuro. El Albacete fue creciendo ante un Cádiz CF apagado que no aprovechaba sus acometidas, sin acierto en el desborde y sin tirar a puerta. De la Rosa no fue capaz de regatear en varios uno contra uno, Ontiveros no ejerció la influencia de otros partidos, Carlos Fernández estaba fuera de sitio y Chris Ramos era una isla.

Se marchó al intermedio el Cádiz CF sin un solo disparo y con pésimas sensaciones, superado en el juego por un rival fuerte en la retaguardia, con peligro en ataque y el único pecado de la falta de pegada. El Albacete fue superior y el empate fue la mejor noticia a la espera de la reacción en la segunda.

Garitano se había equivocado y corrigió en el descanso. Dejó en la caseta a Carlos Fernández y puso en liza a Rubén Sobrino, colocado en el costado derecho. José Joaquín Matos reemplazó a un discreto Climent, que estaba amonestado.

El Cádiz CF siguió mostrando dudas frente a un adversario más entonado. El técnico visitante no lo veía nada claro y retocó el centro del campo cuando hizo reaparecer a Rubén Alcaraz con más de media hora por delante poco antes de la entrada en escena de Brian Ocampo.

Le costó horrores al equipo amarillo cruzar la línea central con un minimo de fiabilidad. Lo más potable, a la espera de algo más, fue un derechazo de Ontiveros con el que mandó la pelota a la grada.

La derrota empezó a ser una posibilidad con visos de realidad cuando el Albacete encontró una justa recompensa en el minuto 65. El 1-0 lo fabricaron dos futbolistas en la primera intervención de ambos. Centró Morcillo por alto desde la izquierda, Víctor Chust pensó que la pelota era para David Gil pero la mala salida del cancerbero facilitó el testarazo de Martón al fondo de la portería.

El mazazo no pilló a nadie por sorpresa. El Cádiz CF se estaba mereciendo la derrota aunque trató de reaccionar en el tramo final pero sin saber muy bien cómo. La puntilla llegó en el 74 poco después de que Chris Ramos rematase muy fliojo a las manos del portero con todo a su favor dentro del área. Pablo Sáenz, otro de los cambios del 'queso mecánico', aprovechó la pasividad de Matos en el marcaje para soltar un zurdazo a media altura desde la fcon el que alojó el cuero en la portería junto a un poste.

El 2-0 desprendió un fuerte olor a derrota. Los cambios en el equipo local funcionaron y no mejoraron en el caso de los foráneos. Para colmo, Fali fue expulsado de manera justa en el 82 por agarrar a Martón cuando el delantero se escapaba solo y Juanma firmó el 3-0 en el 89 tras romperle la cintura a Víctor Chust.

FICHA TÉCNICA

Albacete: Lizoain, Medina, Pepe Sánchez, Lalo Aguilar, Jaume Costa (Álvaro Rodríguez, 55'), Pacheco, Riki, Juanma, Lazo (Morcillo, 64'), Fidel (Pablo Sáenz, 64') y Kofane (Martón, 64').

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Fali, Víctor Chust, Climent (Matos, 46') Moussa Diakité, Álex Fernández (Rubén Alcaraz, 55'), De la Rosa, Ontiveros (Melendo, 79'), Carlos Fernández (Sobrino, 46') y Chris Ramos.

Goles: 1-0 (65') Martón. 2-0 (74') Pablo Sáenz. 3-0 (89') Juanma.

Árbitro: Fuentes Molina (valenciano). Expulsó al visitante Fali (82'). Amonestó al local Riki (28') y a los visitantes Climent (44'), Iza Carcelén (86') y Brian Ocampo (87').

Incidencias: Partido de la 29ª jornada de Liga disputado en el estadio Carlos Belmonte ante unos 7.000 espectadores.