El Cádiz CF está pagando su inexperiencia

El Cádiz CF está inmerso en un proyecto que tiene claro en cuanto al rejuvenecimiento de su plantilla, y en esa línea viene marcando sus objetivos en las dos ventanas de incorporaciones. Aún pesa la campaña del descenso de Primera y la siguiente -la que arrancó Paco López y acabó Gaizka Garitano-, que tuvieron un punto común en la edad de muchos componentes, además de la falta de calidad de la mayoría del plantel.

Sin embargo, esa bandera de hacer las cosas de otra manera -tan respetable una como otra- tiene un precio y es la falta de experiencia. Esa juventud en una categoría tan compleja como Segunda División no es sinónimo de divino tesoro. La pasada jornada, contra el Granada (1-2), es un buen ejemplo de ello.

Iza Carcelén, lateral derecho del Cádiz CF, se ha manifestado después de la derrota en el derbi andaluz, y lo ha hecho en ese sentido. El lateral cadista fue claro en su análisis y lamentó la falta de contundencia defensiva del equipo. "Si cometemos los errores que hemos cometido, al final esta categoría te penaliza mucho. Han tirado dos veces a portería y, con errores nuestros, han conseguido la victoria", explicaba el zaguero portuense.

El jugador recordaba la cita anterior en el Nuevo Mirandilla, buscando la comparación en esa montaña rusa de la categoría de plata. "El otro día contra el Sporting no jugamos bien y ganamos (3-2), y ante el Granada hemos jugado un buen partido y no hemos conseguido ganar".

El capitán también puso el foco en la juventud de la plantilla y en un momento clave del choque después del empate. "Somos una plantilla muy joven. Conseguimos el empate y en vez de estar tranquilos esos cinco minutos, cuando ellos ya estaban con los brazos caídos, no supimos aprovecharlo".

En esa fase desafortunada del Cádiz CF en el césped, el Granada solo tuvo que esperar el regalo del penalti. "En la siguiente jugada cometimos ese penalti que nos mató mentalmente", porque el equipo amarillo ya no tuvo capacidad para casi nada.