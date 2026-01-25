Sergio Ortuño habla de los errores del Cádiz CF: "Esta categoría no te perdona"

Sergio Ortuño se mostró contundente tras la derrota en casa (1-2) del Cádiz CF frente al Granada la noche del pasado sábado 24 de enero en el duelo andaluz correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion. No ocultó su decepción por el resultado adverso aunque sí estuvo conforme con el juego desplegado en el césped por el equipo amarillo.

El centrocampista señañó que "a nivel de juego pocas cosas más se pueden hacer. No sé cuántas veces hemos tirado al palo, cuatro, cinco… muchas ocasiones”. Subrayó además la falta de acierto en momentos clave del partido.

Ortuño recalcó que el resultado final estuvo marcado por acciones puntuales que inclinaron la balanza a favor del Granada. Explicó que "en dos despistes, en cosas que además nosotros no solemos fallar, cometimos dos errores graves en nuestra área y esta categoría no te perdona”.

Ortuño consideró que el Cádiz CF fue merecedor de un mejor resultado. A su juicio, "por juego y por empuje creo que el equipo se ha merecido más”. Destacó el alicantino la actitud y el esfuerzo del conjunto amarillo durante los noventa y tantos minutos de juego.

Además, Ortuño amplió el análisis al momento que atraviesa el conjunto gaditano y señaló una tendencia reciente: “Son dos partidos seguidos en los que a nivel de juego hemos sido superiores y hemos merecido más”. El Cádiz CF perdió esos dos partidos a los que se refirió.

No obstante, volvió a incidir el medio en la falta de concentración en acciones decisivas: “No estar concentrados en los pequeños detalles que en esta categoría marcan la diferencia nos hace no ganar”.

Por último, el futbolista apeló al aprendizaje y a la madurez de un vestuario que se caracteriza por la juventud: “Tenemos un equipo joven y tendremos que aprender de esto. Mejor que pase ahora”, concluyó Sergio Ortuño antes de remarcar la importancia de “hacernos fuertes, trabajar, ser humildes y aceptar la derrota”.