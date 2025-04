El Cádiz CF, del homenaje a Cala a ignorar a Chirino: una propuesta para honrar al ex delegado

Cádiz/El Cádiz CF acumula despropósitos en los últimos tiempos y toma una deriva que no hace sino agrandar el distanciamiento con buena parte de una afición cansada de sufrir decepciones. La marcha de Salvador Chirino confirma una crisis que traspasa de largo el ámbito deportivo.

Chirino fue delagado del equipo durante dos décadas sin pedir nada a cambio. Ejerció la función por amor al equipo de su vida, del que es abonado desde niño. Su larga experiencia en el mundo del arbitraje y su carácter afable le llevaron a desempeñar una labor importante, siempre con un trato respetuoso con todo el mundo. Al parecer, él no ha recibido el mismo trato. Por eso se va y lo hace sin hacer ruido.

Pero algo no iba bien en los últimos tiempos hasta que en el partido contra el Elche disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado 12 de abril sucedió algo que agotó su paciencia. Todo apunta a una situación desagradable con Juan Cala en la zona de vestuarios. El ex futbolista es secretario técnico de equipo amarillo desde el pasado 29 de junio de 2024, además ser propietario del Atlético Sanluqueño. Chirino sentía que no era tratado con respeto desde hace tiempo y ya no aguantó más. Se fue de un sitio en el que no se sentía bien tratado.

Llama la atención la actitud del club. Nueve días después de la marcha de Chirino, el Cádiz CF no se ha pronunciado de manera pública. No ha lanzado ni un escueto menaje de despedida en redes sociales. Ni un simple gracias. Nada. Así es como trata a personas que lo han dado todo. Como si Chirino no hubiese estado veinte años de plena dedicación al club sin cobrar un céntimo.

El club guarda silencio a la espera de que la marcha de Chirino caiga en el olvido, pero la huella que deja del ex delegado es profunda, como en el caso del recordado Antonio Navarrete. Chirino es buena persona y un gran cadista, muy querido por los seguidores porque él también es un aficionado más, sencillo y accesible, siempre con la mano tendida. Él sí es un cadista de verdad. Lo ha demostrado hasta que se ha sentido maltratado.

El comportamiento de los dirigentes del Cádiz CF no está a la altura del trabajo que ha realizado Chirino ni de su forma de actuar. La postura del club es delatadora. Protege a Cala y da la espalda a Chirino, que a la postre es dar la espalda a la afición.

En octubre de 2023, el Cádiz CF organizó un acto de despedida a Cala por su retirada del fútbol. No era, es ni será leyenda del equipo amarillo, con el que jugó 75 partidos en cuatro temporadas. Se valora su aportación, pero sin colocarlo en los altres como hizo el club. Es el número 156 en la lista de futbolistas con más encuentros en la historia del club. El presidente, Manuel Vizcaíno, le despidió con honores pero ahora ignora a un emblema del cadismo como es Chirino. Así es como trata el club a su gente.

El Cádiz CF aún está a tiempo de dar al ex delegado el lugar que se merece. Si el club tiene altura de miras, podría invitar a Chirino a que haga el saque de honor antes del partido contra el Sporting que se disputa el viernes 25 de abril. Sería un bonito gesto.