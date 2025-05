El Cádiz CF se entrena sin sus dos goleadores

Cádiz/El Cádiz CF desarrolló el martes 20 de mayo el primer entrenamiento de la semana enfocado a la preparación del encuentro contra el Huesca que se disputa el próximo domingo en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 18:30 horas). La cita correspondiente a la 41ª jornada de LaLiga Hypermotion supone la última en casa de una temporada 2024-25 que cerrará después en el terreno del Real Oviedo.

El conjunto amarillo, ya sin nada en juego, se mide a un adversario que apura sus opciones de meterse en el play-off de ascenso a Primera División. El cuadro altoaragonés ocupa la octava posición con 61 puntos, a cuatro de los 65 que acredita el Almería en la sexta plaza. En medio está el Granada, séptimo con 62

El preparador cadista trabaja con su plantilla con la idea de buscar una victoria con la que borrar el amargo sabo de boca que dejó la reciente derrota (1-0) en el campo del Racin de Ferrol. El equipo gallego ya está descendido.

Varios canteranos se emplearon con el primer equipo en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a las órdenes de Gaizka Garitano. Habrá que esperar a las otras cuatro sesiones restantes antes del envite para saber con qué futbolistas cuenta el preparador cadista. Son bajas con total seguridad el portero David Gil, el defensa central Luis Hernández y el deantero Francisco Mwepu, todos con problemas físicos. Rubén Alcaraz no está disponible por la sanción que le espera por acumulación de amonestaciones (en A Malata vio la décima de la temporada).

Dos jugadores tienen colgado el cartel de duda. Gonzalo Escalante y Chris Ramos, ausentes en los últimos partidos por lesiones leves que quizás le den la oportunidad de poder jugar antes de que termine el campeonato. Ninguno de los dos se ejercitó con el grupo el martes (no se les vio en las imágenes ofrecidas por el cub) y es posible que se unan a sus compañeros durante la semana. Si consiguen trabajar estos días, podrían tener un sitio en la convocatoria.

Otra de las incógnitas es Javier Ontiveros. El marbellí formó parte de la expedición cadista que viajó a Ferrol pero ocupó plaza en el banquillo y no llegó a tener minutos en la segunda parte, ni siquiera cuando el Cádiz CF se vio por debajo en el marcador en la recta final del encuentro. El atacante no se entrenó con el grupo en la primera sesión de la semana. Arrastra molestias desde hace varias jornadas y ahora que no hay nada importante en juego parece complicado que vaya a participar en los dos capítulos que restan para que concluya el torneo de la regularidad. Todo depende de su estado.

Como sucedió el pasado fin de semana, el Cádiz CF podría verse en con el inconveniente de tener que encarar el partido ante el Huesca sin sus dos máximo goleadores. Tanto Chris Ramos como Ontiveros han marcado diez tantos en la Liga.