El entrenador del Cádiz CF y el peligro de acabar mal la temporada: cautivo de sus palabras

Cádiz/El Cádiz CF pone en marcha la maquinaria para sentar las bases del proyecto de la temporada 2025-26 en la que repetirá presencia en Segunda División. El club tiene mucha tarea por delante para definir la plantilla que competirá por un objetivo aún no definido después de haber fracasado este curso en la misión del ascenso a Primera. Se supone que la prioridad será alcanzar los 50 puntos antes de pensar en algo más.

La entidad cadista tiene entrenador para la campaña venidera. Cuado Gaizka Garitano aterrizó el pasado mes de diciembre de 2024, firmó hasta el 30 de junio de 2026. El técnico se hizo cargo de un equipo hundido en zona de descenso al que trasladó a la parte media de la clasificación. Lo sacó del abismo no llegó a meterse en la contienda por el ascenso. El club no atendió sus peticiones para reforzar el equipo en el mercado de invierno.

Si por algo se caracteriza el entrenador es por hablar claro hasta dónde o puede llegar. El pasado domingo 18 de mayo, tras la derrota en el campo del Racing de Ferrol, estaba muy molesto no sólo por el resultado sino por la mala imagen ofrecida. Fue entonces cuando soltó una frase que puede retumbar en el vestuario y en el palco. "La calidad que se nos presupone no la tenemos", afirmó después de señalar que "nos cuesta con el balón" y dependemos de tener la portería a cero".

"La capacidad de remontar partidos no es la que se supone y lo hemos visto a lo largo de la temporada", indicó el 'míster'. Las cifras le dan la razón. La única remontada fue la reciente en casa ante el Almería pero con la particularidad de que el rival estaba con dos futbolistas menos.

Garitano soltó otro palo que parecía dirigido a sus jugadores. "Yo me juego la vida siempre. Cuando eres un profesional te tienes que jugar la vida en cada partido. No veo eso de que no nos jugamos nada. Defendemos la camiseta de un histórico como el Cádiz y no lo hemos hecho bien".

La realidad es que el Cádiz CF reaccionó tras la incorporación de Garitano con diez encuentros seguidos sin perder, pero a partir de entonces, tras la abultada derrota (3-0) en Albacete, algo se torció porque empezaron a sucederse los varapalos hasta llegar a la media docena (incluido el del Carlos Belmonte).

El conjunto gaditano no ofrece las mejores sensaciones en la recta final del campeonato mientras el técnico está empeñado en acabar con buen pie. De hecho, se la juega a tenor de las manifestaciones que realizó a finales de abril después del triunfo (1-0) sobre el Sporting de Gijón. Se mostró ilusionado con la próxima temporada: "Me encantaría poder hacer ese proyecto aquí porque es un equipo maravilloso para crecer".

Pero apuntó algó más Garitano que tiene suma importancia. "No quiero acabar mal la temporada y que la gente no me quiera. Deseo que la gente esté a gusto con el entrenador que tiene. Y por eso deseo acabar bien". Aquel vuelve a la actualidad porque si el equipo termina mal... El técnico es cautivo de sus palabras. La cuestión es si los jugadores están por la labor de darlo todo en los dos últimos compromisos o muestran la imagen que dieron en Ferrol. Todo ello en medio de la falta de calidad en la plantilla, según el entrenador.