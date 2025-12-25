El Cádiz CF ya conoce el día y la hora del comienzo de la segunda vuelta

El calendario de Liga sigue avanzando y el Cádiz CF ya conoce la fecha para el tercer partido de 2026, que corresponde al fin de semana del 16 al 18 de enero. Los amarillos comenzarán esa jornada la segunda vuelta de la competición, por lo que se trata de la cita 22ª en Segunda División.

LaLiga ha dado a conocer los horarios y el Cádiz CF, que le corresponde enfrentarse al Albacete Balompié, jugará el domingo 18 de enero a las seis y media de la tarde. Será la cita con la que el equipo de Gaizka Garitano cruce el ecuador de la competición hacia ese final del mes de mayo que es cuando está previsto que finalice la fase regular.

El cuadro cadista llegará a este encuentro después de recibir en el estadio Nuevo Mirandilla al Sporting de Gijón el viernes 9 de enero (20:30 horas), por lo que dispondrá de más de una semana para preparar la visita al Carlos Belmonte. El Albacete hará frente al choque tras jugar en el feudo de la Real Sociedad B el sábado 10 de enero (16:15 horas), lo que quiere decir que tendrá igualmente algo más de una semana para recuperar.

Al Albacete de esta temporada le está costando despegarse de la zona baja para aspirar a objetivos más ambiciosos. Ahora mismo tiene siete puntos menos que el Cádiz CF y está solo a dos de la zona de descenso, por lo que debe mantenerse en alerta para reconducir su rumbo.