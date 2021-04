Cádiz-Celta, en directo

El Cádiz CF busca esta tarde (18.30 horas) frente al Celta de Vigo en Carranza una tercera victoria consecutiva que dejaría la permanencia virtualmente sentenciada a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato. Los de Álvaro Cervera, duodécimos en Liga a dos puntos de su rival de este domingo, están muy cerca de amarrar la salvación tras los importantes triunfos cosechados frente a Valencia (2-1) y Getafe (0-1).

Aún escuece en Carranza el resultado de la ida en Balaídos, un contundente 4-0 en uno de los peores partidos del cuadro cadista en esta excepcional temporada en Primera División. Conservar la identidad pese a las bajas es el camino más sencillo hasta la victoria, como pudo verse en el último compromiso en Getafe. Las ausencias de Cala, Perea y Álex Fernández obligarán a Cervera a retocar el once, con Marcos Mauro y Jairo como principales candidatos al once.

El Celta también acude con bajas a Carranza, especialmente sensibles en la portería. Iván Villar es el único meta sano de la primera plantilla y Coudet ha citado a Patrick Sequeira, del filial. Además de los metas Rubén Blanco y Sergio Álvarez también son baja por lesión Emre Mor y Santi Mina, mientras que el ex cadista Jeison Murillo -sancionado ante el Sevilla- y los delanteros Solari y Ferreyra sí forman parte de la convocatoria.

Pese a estar muy cerca de la salvación, la temporada del conjunto gallego no está siendo especialmente brillante y solo ha sumado un triunfo frente al Alavés en sus cuatro últimos compromisos.