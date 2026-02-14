Burgos-Cádiz CF, en directo

Con el enorme peso por las cuatro derrotas consecutivas, el Cádiz CF tiene este sábado una cita clave en Burgos (16:15 horas) para coger aire en forma de buen resultado. La espiral de los amarillos es muy adversa y urge empezar a remontar el vuelo para no despedirse de objetivos más ambiciosos que la permanencia.

El final de semana estuvo marcado por la posibilidad de que Suso Fernández regresara a una convocatoria después de dos meses y medio lesionado, y a pesar de que Gaizka Garitano afirmó que el mediapunta estaría en la lista, al final el gaditano se quedó en tierra.