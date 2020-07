El ascenso del Cádiz CF: Quique Pina dice que "el trabajo que hice ha dado sus frutos"

Quique Pina es, a través de Calambur, accionista de Locos por el Balón y por tanto del Cádiz CF. Vive con satisfacción el ascenso del equipo amarillo, del que se siente partícipe por su trabajo anterior, que a su juicio fue clave, no tiene reparos en felicitar al presidente, Manuel Vizcaíno, y asegura que sigue trabajando en el ámbito judicial para tratar de regresar al club.

Pina opina que "todos los ascensos son complicados. El destino le debía una al Cádiz porque en la eliminatoria contra el Tenerife merecimos llegar a la final y creo que hubiésemos subido entonces aquel año".

El ex consejero cadista considera que uno de los soportes del ascenso es "la base que dejamos con jugadores de nuestra etapa, el trabajo que hicimos ha dado sus frutos. De esos jugadores que fichamos en su día hay al menos siete que ha sido titulares esta temporada porque de Espino dejamos la información sobre el jugador que el club aprovechó".

"Dejamos una serie de jugadores y después la plantilla quedó bien completada. Cádiz y su afición merecen que el equipo esté en Primera", afirma.

"No me duele no estar en el club porque tengo asumida la situación. Estoy peleando por mi vuelta al Cádiz y tengo la satisfacción de ver que el trabajo que hicimos fue un acierto". Cuando habla en plural se refiere también a Juan Carlos Cordero, anterior director deportivo.

"Hubo mala fe por parte de una persona (en alusión Manuel Vizcaíno) que me quitó la gestión deportiva y me echó del consejo de administración, pero esto es algo que se resolverá. Mi triunfo será mi vuelta", anuncia Pina.

¿Le da algún mérito Pina al presidente? "Vizcaíno merece que se le reconozca que decidiese entrar en el Cádiz con mi asesoramiento deportivo. Mi padre iba a ser el presidente, pero el Consejo Superior de Deportes cambió la ley y yo le di la oportunidad a Vizcaíno con mi respaldo en la cuestión deportiva. Él se unió a mí por eso. "Él cogió un proyecto y confió en mi asesoramiento. En la parte no deportiva tiene su mérito, tuvo el atrevimiento de coger el Cádiz".

"Cuando se consigue un ascenso es una cosa de todos los que llegamos al Cádiz con el club en una situación ruinosa. Vizcaíno ha dedicado mucho tiempo, cómo no voy a felicitarle ni a reconocer su trabajo", sostiene Pina.

Pero no lo hace en persona porque los socios de Locos por el Balón están enfrentados. "No tenemos contacto. Es una guerra que monta él contra mí porque me quitó la firma en un momento delicado de mi vida en el que ni siquiera respetó mi presunción de inocencia. Me hizo un daño moral enorme y no puede haber acercamiento a alguien que te hace eso. Lo que necesitaba era confianza y que confiara en mi presunción de inocencia, como yo he hecho con él con el caso Invercaria, sobre el que nunca me he pronunciado".

Pina asegura que no le desea ningún mal a Vizcaíno, pero el empresario murciano dice que defiende sus intereses que considera justos. "No me ha dejado otra salida que acudir a la Justicia para demostrar que yo no he hecho la guerra, que es él quien me la ha hecho a mí, sólo me puedo defenderme en el Juzgado de sus incumplimientos u otras cosas que haya podido hacer".

Y vuelve a la parcela deportiva para recordar que "nosotros renovamos a Álvaro Cervera en un momento difícil para el entrenador en la primera temporada en Segunda División A. Si entonces no lo renovamos, hoy no estaría en el Cádiz. El Cádiz y Cervera necesitaban un proyecto largo y una forma de jugar definida, eso lo conseguimos cuando le renovamos".

"Generamos ingresos económicos. Trajimos gratis a Aridane y Álvaro García, por el que se hicieron buenos traspasos, a Manu Vallejo le renovamos en su día y le subimos la cláusula de rescisión y luego se vendió por una cantidad importante. Estoy satisfecho de que eso que hicimos diese sus frutos" expone Pina antes de apuntar que "los jóvenes de la cantera que destacan llegaron cuando estábamos nosotros, como Sergio González, David Gil y Javi Navarro".

No quiere entrar en la posibilidad de la venta de sus acciones. No contempla esa opción. Asegura que no está dispuesto a desprenderse de ellas. "No vendo mis acciones, quiero volver, mi ilusión es el Cádiz y estoy trabajando para volver".