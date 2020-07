Fernando Simón: "No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso, se pueden juntar de 10 en 10"

Las imágenes tanto del recibimiento del autobús del Cádiz CF antes de jugar contra el Fuenlabrada como de la celebración del ascenso cadista a la Primera División del fútbol español se han visto este fin de semana en todos los informativos de las televisiones nacionales. En plena crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, las escenas de aglomeraciones en el exterior del estadio Ramón de Carranza y en las Puertas de Tierra se han visto como un mal ejemplo en un momento en el que se quiere evitar que surjan rebrotes.

El regreso del conjunto amarillo a LaLiga Santander y todo lo que le ha rodeado ha tenido tal repercusión que su eco ha llegado hasta la rueda de prensa que han dado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. A preguntas de los periodistas sobre lo que se ha vivido en Cádiz el pasado fin de semana, Simón, que se ha declarado seguidor del Real Zaragoza, lo ha tenido muy claro al explicar lo que se debería de hacer en estos casos: "Si el Zaragoza sube a Primera, lo celebraré de otra manera. No me voy a juntar con otros maños".

Simón, que ha reconocido su afición por el deporte, ha tirado de su talante didáctico para intentar concienciar a la ciudadanía sobre lo que se puede y se debe hacer dentro de la llamada "nueva normalidad". Así, ha señalado que "no es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10". Una nueva forma de celebrar las conquistas deportivas que ha indicado que "no creo que sea mucho menos divertida". "No es cuestión de no hacer cosas divertidas. Es hacerlo de otra manera. No estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad", ha aseverado, a la par que ha recordado la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha recordado al hilo de este asunto que "tenemos brotes que se han producido por celebrar las no fiestas de los pueblos, por celebrar las no celebraciones de los eventos deportivos, por situaciones que son perfectamente evitables. Es cierto que no es lo mismo, pero uno se los puede pasar igual de bien sin exponerse a estos riesgos y sin exponer a los otros a los riesgos posteriores".

Con todo, Simón ha apuntado que las restricciones por la pandemia del Covid-19 no se van a dar "de aquí a la eternidad", por lo que esto solo va a ser "por un año". "A mí me encanta hacer este tipo de celebraciones, pero este año no toca", ha finalizado.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reflexionado sobre la celebración del ascenso del Cádiz CF al asegurar que "últimamente estamos viendo imágenes que no nos gustan nada", por lo que ha remarcado que "se pueden hacer muchas cosas, pero sin perder el respeto al virus".