Los argumentos del capitán del Cádiz CF para remontar el vuelo

El Cádiz CF vuelve a complicarse la vida con un mal arranque de la segunda vuelta que no da continuidad al buen final de la primera. Las dos derrotas consecutivas (1-0 en el terreno del Albacete y el reciente 1-2 en casa frente al Granada) suponen un frenazo. El equipo amarillo pasa de la sexta posición a la undécima en sólo un par de capítulos al ser adelantado por rivales directos en la dura pugna por una plaza en la zona de fase de ascenso a la élite del fútbol español.

El paso atrás del Cádiz CF es provisional porque, pese a bajar algunos puestos, continúa metido en la puja que se libra en la parte alta de la clasificación y tiene la oportunidad de volver a la zona noble que conoce de sobra en el presente campeonato. Los dos varapalos suponen un serio aviso pero el reto más ambiciso sigue vigente. Todo pasa por el pronto retorno al camino de la victoria.

En esta situación que no es fácil en el actual momento de la temporada 2025-26, el capitán del Cádiz CF toma la palabra para hacer una reflexión y apelar al trabajo y a la unión para que el equipo salga de dete bache.

Álex Fernández juega poco pero más allá de lo que le toque aportar sobre el césped ejerce un liderazgo indiscutible en el vestuario. Recorre su novena campaña como cadista (es posible que sea la última) y durante larga estancia ha vivido de todo: un ascenso, cuatro años en Primera, un descenso...

El centrocampista de 33 años habla desde la experiencia. Sabe lo que dice, es optimista y piensa en una misión de altura.

Después del doloroso revés ante el Granada, el madrileño se pronunció desde su cuenta de instagram. "Los tiempos duros no van a durar siempre, este grupo y equipo SI", señaló el capitán antes de mostrar su confianza en que el Cádiz CF remonte el vuelo. Para ello apuntó tres argumentos: "El trabajo diario, la unión e ilusión que tiene este vestuario por hacer algo grande hará que podamos estar donde debemos".