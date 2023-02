Un ex árbitro pone más gasolina al incendio del Barça

Un ex árbitro de fútbol con mucho peso en las últimas décadas ha regado aún más de gasolina el incendio que afecta a todo un club como el FC Barcelona por el ya conocido como 'caso Negreira'. Se trata de Andújar Oliver, que ha reventado la banca con unas declaraciones que no tienen desperdicio a 72 horas de que el Cádiz CF se enfrente al conjunto azulgrana.

El ex colegiado, a los micrófonos de Onda Cero, explicó la línea de actuación elegida por José María Enríquez Negreira. "En los partidos importantes que jugaba el Barcelona en el Camp Nou el hijo de Negreira llamaba a los árbitros para llevarles al campo y ahora esos árbitros están viendo todo esto", indicaba el ex árbitro que en todo este asunto deja en el aire que puedan salir más datos decisivos. "En este momento solamente puedo poner la mano por mí. Respecto a los otros, no puedo decir nada más", apuntaba Andújar Oliver dejando en una situación incómoda a los compañeros de su época.

Y es que la puerta se queda abierta hasta saber si los colegiados también recibían alguna cantidad de dinero en toda esta estructura que controlaba Enríquez Negreira, quien, además, era el encargado de decidir los ascensos y los descensos de los colegiados. Este dato es un punto de inflexión que puede marcar un antes y un después en esta posible trama de corrupción que tanto daño puede hacer al Barça con un hipotético descenso, en el peor de los casos.

Cabe recordar que el Barça pagó al ex vicepresidente del Comité de Árbitros 1.392.680,02 euros en tres temporadas (2016-18) por una labor de asesoramiento. En 2016 su empresa percibió 532.728,02 euros. En 2017 fueron 541.752 euros y 318.200 euros en el año 2018. El último pago lo recibió en junio de 2018, coincidiendo con un cambio en la dirección del Comité Técnico de Árbitros y su salida del organismo.

"Según ha manifestado el Sr. Enríquez Negreira a la Inspección, el Barcelona le pagaba, a través de DASNIL 95 SL, por asesoramiento técnico, pues el Barça quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, "que todo fuera neutral", declaró Negreira.

Todo este escenario sigue abriendo puertas de enorme calado a lo que puede suceder en un futuro con el Cádiz CF a tres días de visitar el Camp Nou para enfrentarse el conjunto azulgrana.