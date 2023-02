El peligro azulgrana radica en la jurisdicción penal

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que "no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas" contra el Barcelona, rival del Cádiz CF este domingo próximo, porque ya han prescrito las posibles infracciones cometidas por pagar 1'4 millones de euros al ex árbitro José María Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"Una vez analizados los hechos hay varias cosas claras, lo primero que es evidente que en el año 2018 y en los anteriores las normas de 'compliance', que controlan los intereses tanto del Barcelona como del Comité Nacional de Árbitros, no funcionaron, porque estos servicios no se deberían haber prestado", dijo Tebas en un vídeo difundido por LaLiga.

Sobre la posibilidad de sanciones deportivas, el máximo dirigente de LaLiga afirmó: "No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos", aunque añadió que "otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal que ahora está la Fiscalía investigando". "Desde LaLiga vamos a esperar y a respetar la investigación y si la Fiscalía decide interponer la oportuna denuncia o querella, tomaremos decisiones y nos tendremos que personar como acusación particular", agregó Tebas. "Si no hay querella el asunto quedará archivado", siguió.

Tras explicar la postura de LaLiga, Tebas dijo que iban a requerir a sus miembros del Comité de Arbitraje para ver si la persona que designaba a los árbitros "tuvo alguna interferencia o intervino el señor Negreira en alguna designación".

En una última reflexión, Tebas enfatizó que "tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español", finalizó el máximo responsable de LaLiga al referirse a los hechos que se investigan en el adversario del Cádiz CF esta jornada.