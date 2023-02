Los casos judiciales que han salpicado al Barcelona en los últimos 12 años

La investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona por unos presuntos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018 a una empresa de José María Enríquez Negreira, ex árbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, es el último de los múltiples casos judiciales que han salpicado al club azulgrana.

En los últimos doce años, la entidad, ex presidentes y futbolistas se han visto involucrados en múltiples conflictos extradeportivos que han llegado a la Justicia. Bajo este escenario aguarda el Cádiz CF, que con el enorme enfrentamiento entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina también fue más noticia por lo que sucedía en los juzgados que en el césped.

La acción de responsabilidad a la Junta de Laporta

Los hechos de este caso se remontan a la salida de la primera etapa de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona en el verano del 2010, cuando presentó un balance positivo de sus siete años de gestión, con unos beneficios finales de 11,1 millones en el último curso.

La victoria de Sandro Rosell llevó al nuevo presidente a reformular las cuentas del último ejercicio y, en lugar del beneficio anunciado, la auditora Deloitte subrayó siete salvedades y unos nuevos números, con unas pérdidas de 79,6 millones.

En la siguiente asamblea, la junta de Rosell llevó a los compromisarios la votación de presentar una acción de responsabilidad y pedir que los anteriores gestores cubriesen las pérdidas de todo el mandato, que tras la reformulación ascendían a 47,6 millones de euros. La votación fue favorable (468 a favor y 439 en contra) y la junta de Rosell presentó en los juzgados una demanda contra los directivos de Laporta.

En octubre del 2014, el juez de primera instancia José Manuel Martínez Borrego aceptó algunas salvedades, pero sentenció que las pérdidas de la última campaña no eran de 79,6, sino de 26,8 millones, cantidad que con el resto de cierres de ejercicios desde la temporada 2003-04 arrojaban unos beneficios totales de 4.097.000 euros.

En mayo de 2017, la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de apelación interpuesto por el FC Barcelona contra la sentenciada dictada por el juzgado de primera instancia.

El fichaje de Neymar

Desde que en 2013 el socio del FC Barcelona Jordi Cases presentara una querella contra Sandro Rosell, el caso por el fichaje de Neymar tuvo una enorme repercusión y supuso la dimisión del presidente azulgrana.

En total se abrieron dos causas. La denominada "Neymar 1" se saldó en diciembre de 2016 cuando el club aceptó el pago de 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales (2011 y 2013).

En 2015 se presentó una segunda demanda por DIS, la empresa tenedora del 40 por ciento de los derechos del jugador, causa conocida como "Neymar 2", cuyo juicio se celebró en octubre de 2022 en la Audiencia de Barcelona, vista en la que retiró las acusaciones la fiscalía y redujo sus peticiones la acusación.

En diciembre de 2022, la sentencia absolvió a los 9 encausados, entre ellos el jugador, sus padres y los expresidentes Rosell y Bartomeu, por considerar que no hubo estafa.

La absolución de Sandro Rosell, tras 22 meses preso

Este caso no afectó directamente al club, pero si al ex presidente Sandro Rosell, que estuvo casi dos años en prisión preventiva mientras se investigaba si blanqueó 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol y se quedó con al menos 6,5. Fue absuelto en virtud del principio "in dubio pro reo" (en caso de duda se falla a favor del reo).

Los problemas de los futbolistas con Hacienda

En la última década, muchos futbolistas han sido investigados por haber articulado estructuras societarias en el extranjero creadas para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen.

En el caso del Barcelona, la lista de futbolistas que en la última década tuvieron problemas con Hacienda por esta razón es larga. Los ya ex jugadores del equipo azulgrana Javier Mascherano, Leo Messi, Alexis Sánchez y Adriano Correia acabaron condenados tras defraudar, entre los cuatro, más de 7 millones de euros y pagar más de 5 millones en multas.

Adriano, Mascherano y Alexis evitaron que su paso por la Audiencia de Barcelona se convirtiera en un espectáculo, pero no así Lionel Messi, ahora en las filas del PSG.

Al final, el pago de más de 3,5 millones de euros en multas, además de la devolución de las cantidades defraudadas, evitó el ingreso en prisión del 'crack' argentino y su padre.

El 'Barçagate', el punto final al mandato de Bartomeu

El 'Barçagate' nació después de que el programa Què T'hi Jugues', de 'SER Catalunya', el mismo medio que ha destapado los pagos del Barcelona a la empresa de José María Enríquez Negreira, publicase en febrero de 2020 que la directiva de Josep Maria Bartomeu había contratado presuntamente los servicios de una empresa para realizar campañas de desprestigio contra personas no afines a la junta.

Esta investigación periodística fue una de las causas que desembocó en la moción de censura y posterior dimisión de Josep Maria Bartomeu como presidente del club azulgrana en octubre de 2020.

Actualmente, la juez de instrucción número 13 de Barcelona está investigando una posible administración desleal y corrupción entre particulares por parte del Bartomeu; su mano derecha, Jaume Masferrer; el ex jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti; y el ex director general, Óscar Grau.

Piqué y la Supercopa de España en Arabia Saudí

En mayo de 2022, El Confidencial publicó audios y documentos que indicaron un posible pacto entre Kosmos y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el que la empresa de Gerard Piqué habría cobrado una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Este caso está siendo investigado por un juzgado de Majadahonda (Madrid) por administración desleal y corrupción en los negocios contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué.

El contencioso con LaLiga por la masa salarial

La dificultad en inscribir a futbolistas ante el incumplimiento por parte del Barcelona de la normativa de 'Fair Play Financiero' de LaLiga se ha convertido uno de los quebraderos de cabeza de Joan Laporta en su segunda etapa como presidente del club azulgrana.

Recientemente, la entidad catalana ha demandado a LaLiga por impedirle ampliar en un 15% su masa salarial, como pueden hacer los 38 clubes que votaron a favor de la entrada del fondo CVC Capital Partners para la creación de LaLiga Impulso.

Además, el pasado 31 de enero el juzgado mercantil número 12 de Barcelona exigió a LaLiga que permitiera al club azulgrana realizar los trámites necesarios para inscribir al centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' como jugador del primer equipo. Una decisión que la patronal del fútbol español recurrirá.