Fali lidera la colonia de cadistas ex barcelonistas

Fali, futbolista del Cádiz CF, vivirá un partido especial contra el Barcelona, un equipo que conoce bien por su pasado en el filial azulgrana, en el que militó un par de años (entre 2016 y 2018). El zaguero valenciano vivió un ascenso a Segunda A con el segundo equipo culé.

En diversas ocasiones, Fali ha manifestado lo que supone para él tener enfrente a los azulgranas. "Siempre es un partido muy bonito; al Barça le debo mucho". Y se ha acordado del que fue su entrenador, Gerard López. "Aprendí mucho con él, es mi padre futbolístico, gracias a él la vida de cambió mucho".

Para el defensa el encuentro contra el cuadro culé siempre "es espectacular", aunque ya desde hace dos años sabe que "no está el mejor de la historia y no podemos enfrentarnos a él", en referencia a Messi. "Es especial poder jugar contra uno de los mejores equipos del mundo", ha indicado el central del Cádiz CF en diversas ocasiones antes de admitir la dificultad del encuentro aunque sin renunciar a la victoria. "Es muy difícil ganarles, tenemos que hacerlo muy bien y que ellos no tengan el día y no metan las que tengan".

El hecho de que el Cádiz CF esté en Primera División conlleva enfrentarse a equipos grandes como el Barcelona y visitar estadios como el Camp Nou. El partido de la 22ª jornada de Liga que se disputa este domingo es de trascendencia para el conjunto amarillo en su constante pelea por la permanencia en la máxima categoría.

Para varios jugadores del cuadro gaditano se trata de un encuentro con sabor especial por su pasado barcelonista. Hasta tres futbolistas que forman parte de la plantilla cadista pertenecieron en algún momento al club azulgrana.

Uno de ellos es Fali, que nació en Valencia y tras destacar en el Huracán se enroló en el Nástic de Tarragona. El Barcelona se fijó en sus cualidades con el balón y en defensa y lo contrató para jugar en filial, en el que estuvo la segunda parte de la temporada 2015/16 (con 22 años), la 2016/17 completa (ascenso a la división de plata) y la primera mitad de la 2017/18 antes de regresar al Nástic.

El central disputó 72 partidos de azulgrana, aunque no llegó a debutar en el primer equipo. Fali coincidió el filial del Barcelona con Anthony 'Choco' Lozano.

Lozano fue barcelonista durante un corto periodo de tiempo con 24 años: fue integrante del filial azulgrana la primera parte de la temporada 2017/18 en Segunda División antes de marcharse al Girona, que entonces militaba en Primera. El delantero hondureño acumuló una veintena de partidos y cuatro tantos con el cuadro culé en la categoría de plata.

Rubén Alcaraz tiene un pasado remoto en el Barcelona, del que formó parte cuando era un niño. El medio nació en la ciudad condal y durante su etapa alevín e infantil vistió de azulgrana. Pasó después por el Espanyol, Damm y Horta antes de iniciar su carrera en el Gramanet y continuar en el Prat, L'Hospitalet, Girona...