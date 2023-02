La clase política se mete en el 'caso Negreira'

La que se está montando alrededor del próximo rival liguero del Cádiz CF es cada vez mayor. El Barcelona acapara toda la atención por el escándalo de los pagos a un ex dirigente del estamento arbitral. Se han posicionado Gabriel Rufián e Íñigo Errejón, por lo que la clase política se empieza a mojar.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado este jueves su preocupación ante el conocido como 'caso Negreira' y ha reconocido que sería "gravísimo" que el Fútbol Club Barcelona, que el domingo recibirá al Cádiz CF, haya estado pagando a un dirigente arbitral. A su juicio, hay que perseguir la "corrupción" en todos los ámbitos, también el futbolístico.

Así ha respondido en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la investigación abierta por la Fiscalía sobre el pago por parte del FC Barcelona, por servicios de asesoría, a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José María Enríquez Negreira, mientras estaba en el cargo.

Rufián cree que, de confirmarse esas informaciones, sería "gravísimo" y considera que igual que sucede en las instituciones hay "quien actúa como si los equipos de fútbol fueran suyos".

Preguntado si habría que sancionar al Barça por este asunto descendiéndole del categoría, el portavoz de ERC, confeso seguidor del 'Espanyol', se ha limitado a pedir que se aplique lo que estipule el reglamento que rija en estos casos. "Me da igual si es un club poderoso", ha dicho, recordando, eso sí, que también otros equipos han estado otras veces en el punto de mira. En concreto, ha citado los "pelotazos" urbanísticos o los "fichajes casi al filo de lo imposible" del Real Madrid.

Por su parte, el diputado Íñigo Errejón, portavoz de Más País en el Congreso, considera que hay que defender al fútbol "de las prácticas mafiosas de muchas empresas que durante mucho tiempo han actuado sin control".

"Hace tiempo que tenemos que tener una discusión sobre las grandes empresas y su influencia en el mundo del fútbol", dijo en los pasillos de la Cámara al ser preguntado por los pagos que han salido a la luz realizados por el FC Barcelona a la empresa Dasnil, propiedad del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, a cambio de unos informes.

"El fútbol es un deporte maravilloso, que hace comunidad y construye identidad local y territorial y hay que defenderlo. Pero también hay que defenderlo y preservarlo de muchas prácticas mafiosas de empresas que durante mucho tiempo han actuado sin control", indicó Errejón.

También en e Congreso, Ferrán Bel, portavoz de PDeCAT, dijo que hablar de "compra de informes" era referirse al caso "de forma bucólica". "Es una situación que el Barcelona debe aclarar con la máxima urgencia posible, son comportamientos que no son de recibo, no los podemos aceptar ni validar", indicó.

"Estoy seguro", añadió, "de que el club tomará medidas para aclarar esta situación y que situaciones similares no vuelvan a pasar". "Tendríamos que estar atentos para que, si esto es una práctica no exclusiva del Barça, las autoridades competentes tomen medidas y que estos comportamientos no se vuelvan a repetir en ningún caso".