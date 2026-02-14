Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Burgos

Jorge Moreno pugna por el balón en el Burgos-Cádiz.

Víctor Aznar (3) El cancerbero fue el más destacado del equipo una vez más. Hizo paradas con las que evitó la derrota.

Iza Carcelén (1) Sufrió en el marcaje a Iñigo Córdoba, el jugador más peligroso del Burgos.

Jorge Moreno (2) Salvó un gol en contra con la portería vacía y se mantuvo seguro toda la tarde.

Iker Recio (2) Se desenvolvió con firmeza ante el permanente asedio de los castellano-leoneses.

Climent (1) Afanado en las tareas defensivas y subidas por el carril izquierdo sin incidencias.

Moussa Diakité (1) Gran arrancada para iniciar la contra en la acción del 0-1. Se fue diluyendo hasta que fue sustituido.

Joaquín González (1) Una de las novedades en el once del Cádiz CF. Eficaz en el trabajo de destrucción y gran asistencia en el 0-1.

Antoñito (0) No jugó la segunda mitad después de su escasa influencia en la primera parte.

Diarra (1) Garitano le devolvió la titularidad dos meses y medio después de su última aparición en el once inicial. Ayudó en la media y la banda izquierda

Dawda (2) Excelente definición después de ganar un duelo por velocidad en un contragolpe de manual. Tuvo que pelear demasiado solo arriba.

García Pascual (1) El delantero actuó casi más de trescuartista. No paró de pelear.

Pelayo Fernández (1) Cumplió en la misión de reforzar el centro de la defensa en la segunda mitad.

Pereira (1) Trató de aportar profundidad por el lado izquierdo en la última media hora.

Ortuño (1) Trató de que el equipo tuviese más presencia en ataque en la recta final. Disparó a puerta.

Caicedo (2) Salió en un momento complicado. Anduvo atento e impidió el tanto de la derrota en la última acción del encuentro.

Dómina (s.c.) Fue el último en saltar al césped. Intervino poco y se gano una cartulina amarilla.