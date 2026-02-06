Aplazado un partido de Segunda División

El partido entre el Almería y el Cádiz CF de momento mantiene su fecha (sábado 7 de febrero) y horario (21:00) a la espera de cómo evolucione el temporal en la capital gaditana, donde se disputa el duelo andaluz.

Lo que sí es seguro es que la 25ª jornada en Segunda División no se desarrolla en su totalidad este fin de semana. LaLiga ha notificado el aplazamiento del encuentro que debía enfrentar a AD Ceuta FC y Córdoba CF, y que estaba previsto disputarse el próximo domingo 8 de febrero.

El encuentro, que había sido fijado en el estadio Alfonso Murube de Ceuta a las 16:15 horas, queda aplazado "por causa de fuerza mayor, debido a las adversas condiciones climatológicas previstas, que no permiten garantizar unas condiciones de viaje seguras para el equipo visitante".

LaLiga ha anunciado que la nueva fecha y horario del partido serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes.

El equipo andaluz había solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del encuentro debido a la "situación extrema" causada por el temporal de viento y lluvia que azota a Andalucía.

La entidad blanquiverde había comunicado en la comparecencia de prensa de su técnico, Iván Ania, que "no se puede garantizar la llegada a Ceuta ni de la expedición oficial ni de los aficionados" ante las previsibles cancelaciones de las conexiones marítimas en el Estrecho de Gibraltar.

El club ha calificado la situación meteorológica de "extraordinaria" y queda ahora a la espera de la resolución de la "autoridad competente" para saber si el equipo debe desplazarse o si el choque queda suspendido.