Álvaro Cervera ningunea a Andone tras la rajada del delantero sobre su etapa en el Cádiz CF

Como es habitual cada viernes, Álvaro Cervera compareció ante la prensa para hacer una valoración antes del partido de turno del Tenerife, equipo al que entrena con la misión de llevarlo de Primera Federación a Segunda División. Como no podía ser de otra manera, el técnico fue preguntado sobre un asunto relacionado con su pasado en el Cádiz CF.

Cervera fue preguntado en concreto por las duras declaraciones realizadas en el programa 'Balears en Joc' por Florin Andone, actual futbolista del Atlético Baleares. El técnico entrenó al delantero en el Cádiz C, en la primera parte de la temporada 2021-22 y el futbolista no guarda buen recuerdo de aquella etapa a tenor de sus manifestaciones.

Andone no se mordió la lengua cuando hace un par de días dijo que Cervera "es el peor entrenador que he tenido en mi vida" y dijo de él que "es una mala persona que no lo quiere ni su madre".

Al ser preguntado Cervera el viernes por las declaraciones realizadas por el atacante, no quiso entrar en materia y reaccionó con cierto sarcasmo. El entrenador está centrado en el Tenerife y eludió ese asunto por el que pasó de puntillas. Quizás tenía preparada la respuesta consciente de que le iban a pedir una valoración.

"No tengo que defenderme de nada", afirmó el ex técnico del Cádiz CF. Indicó que no había escuchado las declaraciones de Andone (emitidas en Yoytube) aunque sí reconoció que ha leído algún titular. Cervera remató la cuestión con una respuesta que pareció un ninguneo en toda regla al futbolista: “No tengo ningún recuerdo futbolístico de ese jugador”. Evitó la polémica aunque soltó un sutil zasca.