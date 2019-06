El fútbol se abre paso entre semana después del mazazo que supuso el fallecimiento de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico sufrido el pasado sábado, en el que también murió su primo, que obligó a posponer al martes la disputa del grueso de la 41ª jornada de LaLiga 1|2|3, con el Cádiz CF como uno de los protagonistas de la complicada batalla por un puesto en la fase de ascenso a Primera División.

La Liga se detuvo por ese triste suceso pero, como cantó Freddie Mercury en su mensaje de despedida de este mundo, the show must go on (el show debe continuar). La vida sigue y vuelve a rodar el balón, lo que más le gustaba al talentoso futbolista que militaba en el Extremadura, el rival que comparece el martes en el estadio Ramón de Carranza a partir de las nueve de la noche en el penúltimo capítulo del campeonato.

El equipo de Almendralejo, que amarró la permanencia en su feudo en la jornada anterior, se presenta roto de dolor tras la pérdida de un componente de su plantilla pero con la intención de dar lo mejor, si su estado anímico se lo permite, en homenaje a Reyes.

El equipo amarillo se juega medio billete para un play-off que tiene en su mano. Parte desde la sexta posición con 64 puntos, los mismos que el Deportivo de La Coruña (séptimo), y no depende más que de sí mismo para concretar el objetivo por el que lucha desde hace más de dos meses una vez que alcanzó el medio centenar de puntos. Si gana los dos partidos (el martes y el sábado en el campo del Sporting de Gijón) nada ni nadie le podrá rebasar en la clasificación y por tanto confirmará su inscripción en las eliminatorias. En cuatro días se lo juega todo.

El Cádiz CF tiene todas las opciones de cerrar la Liga con éxito pese a que en el último esfuerzo para llegar a la meta no puede contar con sus estandartes ofensivos. Manu Vallejo está concentrado desde el viernes con la selección española sub’21 con vistas al Europeo y Darwin Machís ya está en Estados Unidos con Venezuela, el combinado de su país, para preparar la Copa América.

Los dos torneos arrancan a mediados de junio pero ni la Federación Española ni la Venezolana han permitido a la entidad cadista contar con los dos jugadores para el encuentro del martes. Es la enésima demostración de lo poco que pintan los clubes de Segunda División A, en este caso el Cádiz, que afronta el esprint final de la Liga y de lo que pueda llegar después en clara desventaja. Es lo que hay. Ahora más que nunca lo colectivo está por encima de lo individual.

El entrenador, Álvaro Cervera, retocó la convocatoria que había hecho pública el sábado después de la última sesión antes de que se aplazara la cita prevista inicialmente para el domingo. Aumentó de 21 a 22 el número de jugadores citados. Jairo y Mario Barco se recuperaron de sus molestias y se unieron a sus compañeros. La baja de última hora es la de Machís. La esperanza es que el canario, que arrastra problemas en un abductor, apura hasta última hora para ver si puede aportar desde el primer pitido del colegiado. Es un jugador muy importante en el esquema del preparador cadista.

Si el canario no está disponible para ingresar en el once inicial, Cervera se las tendrá que ingeniar para recomponer la banda izquierda y a priori no variar el 4-4-2 que despliega desde hace meses. El técnico podría apostar por Aketxe en ese lado o por Álex Fernández siempre que Jairo que no llegue a tiempo.

El costado izquierdo no es la única incógnita. El interrogante emerge también en el eje de la defensa, para el que están disponibles los cuatro centrales, aunque el buen rendimiento en las últimas citas del dúo formado por Kecojevic y el recién llegado Fali hace dudar al técnico. ¿Dejar lo que funciona o devolver la titularidad al experimentado Sergio Sánchez, ya recuperado de una pequeña lesión?

Para no perder el lugar de privilegio, el Cádiz CF necesita con urgencia romper la cadena de empates para retomar su alianza con la victoria. Las cinco igualadas consecutivas (ante Rayo Majadahonda, Málaga, Deportivo de La Coruña, Osasuna y Granada) aumentarán de valor con un triunfo que es indispensable para no tener que pasar a depender de su perseguidor más inmediato, que es el Dépor.

No se trata de no perder. Ya no vale el empate, la cuestión es ganar cuando llega la hora de la verdad. No cabe otra posibilidad que la victoria, sin algunos jugadores importantes pero con la ilusión intacta.

La posible alineación del Cádiz CF estaría formada por Alberto Cifuentes, Rober Correa, Kecojevic, Fali, Espino, Garrido, José Mari, Salvi, Aketxe, Jairo o Álex Fernández y David Querol o Rennella.