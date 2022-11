Álex Fernández, jugador del Cádiz CF, elige al mejor futbolista de la historia por puesto

Álex Fernández acaba de cumplir 200 partidos oficiales en el Cádiz CF, con el que recorre su sexta temporada desde que llegó en la 2017/18. Es una de las piezas más importantes del conjunto amarillo, habitual capitán y autor de 32 goles. No hay campaña que no marque. En la 2022/23 lleva un par de tantos.

El centrocampista ha pasado por los micrófonos del club para responder a una cuestión nada sencilla. No ha tenido reparos en decir cuál es el mejor jugador de la historia por puesto según si criterio. Son cuatro posiciones en las que ha tenido que mojarse: portero, defensa, centrocampista y delantero. Dos de sus favoritos son españoles, uno inglés y otro portugués.

Álex Fernández considera a Iker Casillas el mejor guardameta y explica el motivo. "Una referencia a nivel mundial con la selección y el Real Madrid y por lo que he visto es el mejor portero de la historia".

El mejor defensa, a su juicio, es Sergio Ramos. "Sigue a un nivel altísimo. Ha sido una referencia en su club y en la selección, ha ganado infinidad de trofeos y siempre ha dado un nivel de número uno".

El mejor medio, en su opinión, es Steven Gerrard, ex futbolista del Liverpool. "El mejor centrocampista box to box, es una referencia para mí. Hay muchos que son muy buenos, españoles también, pero me quedo con Gerrard".

🏹 @AlexFdez8 elige su top 4 de Leyendas del Fútbol



👉 Disponible en https://t.co/2mrTDFYRId — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 16, 2022

Y el mejor delantero, según su elección, es Cristiano Ronaldo. "Un goleador nato, ha metido goles de todos los tipos, también hay muchos que son muy buenos, y él es uno de los que he visto en directo y la verdad es que es una referencia".