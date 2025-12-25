Acudir a ver al Cádiz CF a Riazor como regalo de Reyes

El próximo domingo 4 de enero, el Cádiz CF disputará ante el Real Club Deportivo de La Coruña, el partido correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Hypermotion. A los cadistas que residen por el norte de España les resulta un desplazamiento relativamente cercano, pero los de la capital gaditana y su provincia también aspiran a estar presentes aprovechan las vacaciones navideñas.

Por el momento, desde el Cádiz CF se ha dado a conocer las fechas para la venta de entradas para el partido, que será en los siguientes días:

-Viernes 26: de 9:00 a 15:00 horas.

-Lunes 29 y martes 30: de 9:00 a 15:00 horas.

Hay que tener presenta que la venta será exclusiva para socios y las entradas son personales e intransferibles. Cada una de ellas tendrá un precio de 20 euros. La venta por teléfono será a través del 956000011 o en las oficinas de atención al socio.

La presencia del equipo amarillo en el estadio ABANCA Riazor será seguida por cientos de cadistas, como es habitual en cualquier lugar de España, que estarán junto a su equipo en un choque que se presenta muy atractivo a tenor de la buena campaña que está realizando hasta el momento el equipo gallego.