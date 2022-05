Vizcaíno habla de Cervera: "Necesitábamos un cambio de ciclo"

Al presidente del Cádiz CF le está tocando una semana de muchas intervenciones en las que repasa prácticamente todo lo sucedido en el último curso. Lo hace desde la satisfacción por el logro de la permanencia y con la cabeza alta que permite la consecución del objetivo. Los medios oficiales del club ha sido el último portal para el que ha hablado Manuel Vizcaíno.

Para empezar, un balance de la campaña 2021/22. "Una temporada que sabíamos que iba a ser complicada. El segundo año siempre dicen que es más difícil que el primero. Nos conocían. Había cierta saturación sobre un tipo de mensaje. Necesitábamos un cambio de ciclo y no lo vimos hasta que no lo vimos. Todo se conjuntó para que fuera un año de dificultad, pero por eso sabe mejor, porque maduramos solventando obstáculos que nos hizo ser más grandes de lo que éramos".

El máximo dirigente del Cádiz CF ha vivido diversas etapa a lo largo de la campaña. Para empezar, elige un momento que le ha ido llenando de alegría. "No ha habido tiempo de saborear buenos momentos porque creo que el equipo no ha ganado dos partidos seguidos, entonces siempre hemos estado ahí. Empezamos bien, siendo nosotros. Vinieron fatalidades y no supimos sobreponernos. Ahí se demostró la saturación del proyecto anterior. Tomar decisiones es lo más difícil y bonito del fútbol. Dimos un cambio de timón y tuvimos la suerte, además de que lo merecíamos, de conseguir el objetivo", relata el presidente.

Y en el polo opuesto, en cuanto a lo más negativo, entiende que es complejo quedarse sólo con un momento. "Ha habido varios. Sin duda, después del partido de Osasuna, cuando vimos que no había solución. Estábamos a cuatro puntos de la salvación, malas sensaciones, no fue fácil echar a alguien con quien habías compartido momentos durante tantos años. Ese fue el peor momento", dice al referirse a la salida de Álvaro Cervera, uno de los mejores entrenadores en la historia del Cádiz CF.

En la parte final de su intervención, Vizcaíno deja el siguiente mensaje para la masa social del Cádiz CF: "A la afición le digo que siga exigiéndonos, son los únicos que pueden exigirnos. Siempre están ahí. Admito las críticas de los abonados de Segunda B, como yo les llamo, porque siempre han estado ahí y nos han hecho crecer. Que estén tranquilos porque este proyecto no tiene fin, vamos a seguir creciendo. No estamos aquí para pasar de largo, lo digo siempre. Estamos aquí para construir un equipo cada vez más grande basado en la mejor afición del mundo".