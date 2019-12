El presidente del Cádiz ha querido zanjar la polémica suscitada desde que la pasada semana, en una entrevista concedida a Diario de Cádiz, reconociera que, dadas las circunstancias actuales, consideraría un fracaso no ascender. Aprovechando la tertulia de este miércoles en los micrófonos de Cope Cádiz, Manuel Vizcaíno entona el mea culpa y pasa página.

“Para que no le demos más vueltas, me equivoqué tildando de fracaso lo que en realidad sería una decepción. Vamos a dejar de buscarle tres patas al gato. Cambio decepción por fracaso y ya está”, aclara, puntualizando, eso sí que “ahora mismo sería un fracaso no intentarlo, porque lo que tenemos nos lo hemos ganado”.

En cuanto a la reacción de Álvaro Cervera, también asume toda la responsabilidad y descarga de culpa al entrenador. “Estuvo magnífico, porque además está claro que él nunca habrá fracasado en el Cádiz con lo que ha hecho. Estuvo de 10”.

Lógicamente, el tema de la renovación del técnico vuelve a ponerse sobre el tapete. “El míster estará en el Cádiz el tiempo que quiera. No hay problema en su renovación. He leído y escuchado que no se iba a renovar a Garrido, a Álex, a José Mari… Hemos ido haciendo siempre lo mejor para el club. El entrenador y el club hablan todas las semanas y cuando tenga que ser, será, porque las dos partes queremos. Pero es cansino hablar todas las semanas de lo mismo. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que estamos haciendo. No quiero polémica porque además sería inmerecida”.

En todo caso, reconoce que aún tienen que llegar al entendimiento. “Todo en la vida es una cuestión económica, de ponernos de acuerdo. Pero como la voluntad es buena, nos pondremos de acuerdo”. Condenados a entenderse, las posturas están más o menos cerca pero no se atreve a concretar cuánto. “De 0 a 10, magníficamente bien”. Para los incrédulos, asegura que confía en el entrenador “al 1.000%, tanto como cuando perdimos el año pasado en casa del Extremadura, me pedían su cese y opté por su continuidad”.

En cuanto al proyecto de futuro del club, explica que “tenemos un plan para no mirar hacia atrás y crecer con paso firme. Sé que a algunos les dará coraje, pero estamos líderes en Segunda y dando ejemplo de gestión en la LFP”. Sobre las mejoras en el estadio, revela que se trata de una inversión del Cádiz “de acuerdo con el Ayuntamiento que nos ha cedido la explotación de los videomarcadores”.

Tras una semana un tanto convulsa, prefiere hablar “de los 8 puntos que le llevamos al tercero, de que tenemos al mejor lateral derecho de la categoría, al mejor central, y le pones el nombre que quieras, tenemos renovado a los dos mediocentros que nos han traido hasta aquí y que son una prolongación del entrenador, una delantera incluso de Primera…”. A optimismo no hay quien gane a Cervera, de ahí que, sin hablar de subir a Primera, al menos sí reconoce que ve al Cádiz “con posibilidades de ascenso, por supuesto”.