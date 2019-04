Última sesión, lista y viaje

La primera plantilla del Cádiz llevará a cabo este sábado por la mañana la última sesión preparatoria de la semana con miras al partido de la 34ª jornada de competición de LaLiga 1|2|3 que disputa este domingo en Las Palmas contra el titular de la capital grancanaria.

Los pupilos de Álvaro Cervera se ejercitarán hasta aproximadamente el mediodía y con posterioridad el técnico dará a conocer una lista de convocados en la que, según explicó el propio entrenador en la rueda de prensa de este viernes, serán bajas seguras el sancionado Sergio Sánchez, que cumplirá castigo por acumulación de cartulinas amarillas; el lesionado Salvi Sánchez, que se halla a la espera de pruebas médicas que determinen su dolencia, y el delantero franco-italiano Vincenzo Renella, que acaba de ser padre y cuenta con permiso del club.

Por su parte, entre los elegidos para el envite del fin de semana parece seguro que sí regresarán a la convocatoria el centrocampista roteño José Mari, una vez cumplido su castigo federativo, el central argentino Marcos Mauro y el también centrocampista vasco Jon Ander Garrido, aunque a tenor de las palabras de Cervera el último de ellos no tiene asegurada su presencia en el once inicial, por lo que hasta el último momento habrá que aguardar para saber si se inclina por Edu Ramos o incluso por Álex.

Los expedicionarios partirán de viaje una vez concluido el entrenamiento rumbo a Sevilla, toda vez que el plan del desplazamiento en esta ocasión contempla que el equipo volará a las Islas Canarias desde el Aeropuerto de San Pablo.