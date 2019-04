Altas y bajas confirmadas

Como no podía ser de otra forma, la comparecencia de Álvaro Cervera ante los medios también sirvió para conocer con más exactitud la actualidad de la plantilla, en la que se confirman altas y bajas para el partido de este domingo en Las Palmas.

“Recuperamos a bastante gente, a José Mari (sancionado ante el Zaragoza al cumplir su segundo ciclo de cinco tarjetas amarillas), Marcos Mauro y, aunque creo que aún es un poco pronto, también a Garrido”. Mantiene una duda con Jairo, “por un problemilla pero más de precaución”. Sobre las probabilidades de que Garrido regrese al once, opta por no desvelar sus intenciones. “Está muy recuperado pero no sé si para jugar”.

Por otra parte, confirma la baja de Salvi, “lesionado”, y Rennella “por un problema familiar que en realidad no es un problema porque ha sido padre”. Del mismo modo, las ya conocidas de Sergio Sánchez, castigado por acumulación, y Pantic, del que aporta cierta explicación. “Tenía una lesión que parecía menos, lo abrieron y es más... La noticia que tengo es que va a ser difícil que juegue de aquí a final de temporada”.

Igualmente, preguntado por Rober Correa, deja entrever que es posible que vuelva al titular. “Puede ser. El otro día deportivamente no estaba convencido de que tuviera que jugar. Lo que pasó fue un añadido que podía en cualquier momento desconcentrarle. Pero eso pasó hace tiempo y ahora es centrarme en el tema deportivo. Si creo que va a hacer lo de siempre, no como últimamente, que nos dedicamos más a atacar que defender... Los defensas están para defender”.