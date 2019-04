La equivocación de hablar de 'play-off'

Cervera se resiste a decir si se muestra o no optimista en lo que resta de temporada. En realidad lo que sucede es que no quiere ni escuchar algo relacionado con el play-off. “No quiero hablar de eso. Es una gran equivocación. Esa obligación que yo escucho es un error. Todos los años hemos tenido malas rachas, se ha cuestionado al entrenador y los jugadores, pero ahora se está cuestionando la posibilidad de que el equipo no luche por el ascenso. Creo que es una gran gran equivocación y se lo digo a quien quiera. ¿Que tenemos una oportunidad? Sí, pero la oportunidad se ha vuelto una obligación desde hace unas semanas”.

Al menos sí se pronuncia sobre la posibilidad de levantar el vuelo después de un bache que ha coincidido con enfrentamientos con adversarios de abajo, aunque apunta más a la insistencia en jugar de otra forma. “Está claro que el equipo ha sido malo sin el balón, que es cuando se han visto las carencias, desordenado cuando lo pierde. Este equipo no puede defender con los cuatro defensas, tenemos que agruparnos y en eso estamos. Voy a poner todo mi empeño en conseguirlo”.

El objetivo de dar un giro a la situación coincide con la llegada de rivales temibles. Pero no le preocupa especialmente este asunto. “Hemos jugado ante rivales que luchaban por abajo y no hemos sido capaces y luego te llegan otros y lo que proponen te obliga a defender porque si no se ven mucho las carencias. Nos creemos que somos un tipo de equipo que puede hacer cualquier tipo de partido y no es así. Somos buenos en una cosa y en la otra no es que seamos menos buenos sino que somos malos, y no nos tiene que dar vergüenza decirlo. Cuando manejo un equipo y lo ordeno las cosas me salen bien y cuando intento hacer otra cosa normalmente me sale mal. Si viene un equipo que propone y te obliga puede venirnos bien”.