El entrenador del Cádiz no está para bromas. La rueda de prensa previa al encuentro de este domingo contra Las Palmas en la capital grancanaria pone de manifiesto que Álvaro Cervera se muestra muy crítico con lo que está haciendo el equipo en los últimos partidos. Empezando por él mismo.

“No estoy mandando el mensaje con la suficiente fuerza de siempre o no se me escucha de la misma manera. Es culpa de todos pero el equipo no se parece en nada a lo que ha sido siempre. No es sólo culpa de que falta uno sino un poco de todos. El equipo no se parece en nada a lo que ha sido estos tres años, ni en juego, ni en actitud, ni en planteamiento, ni en jugadores. La primera parte del otro día es lo peor que he visto en estos tres años”.

"Con el Lugo fueron 20 minutos, con el Córdoba media hora y con el Zaragoza un tiempo entero; el equipo que yo entreno no puede hacer eso"

El técnico, eso sí, garantiza que tras cuatro jornadas sin conocer la victoria esto no puede seguir así. “Las cosas van a cambiar seguro, de una manera u otra pero van a cambiar porque así no vamos a ningún sitio. Contra el Lugo fueron 20 minutos, contra el Córdoba media hora y contra el Zaragoza un tiempo entero. Yo eso lo voy a cambiar. El equipo que yo entreno no puede hacer eso. Lo ha hecho ahora por lo que sea y me siento culpable, pero no es el fútbol que me gusta, a mí me gusta la cosa mucho más controlada, más ordenada, y el desorden del otro día tengo que intentar cambiarlo como sea”.

Adelanta que eso no implica un cambio de sistema para volver a un 4-3-3. “Con la cantidad de futbolistas de ataque que tenemos no me lo planteo. Tenemos que jugar con dos arriba, puede que uno más como mediapunta”. Y admite que con Machis y Manu Vallejo en los costados el equipo se resiente defensivamente. “Con Machís y Manu, dos jugadores tremendamente buenos y que nos dan mucho en ataque, cuando juegan en banda se resienten no los laterales sino el equipo”.

Y, claro, si falla el sistema defensivo... “Que el equipo defienda bien es algo que me gusta a mí, a la gente le gusta que ataque bien. Pero ahora ni defendemos bien ni atacamos bien. Tenemos más jugadores de calidad arriba, pero el otro día tiramos ocho veces nosotros y ocho ellos. Hay gente que reivindica eso, pero yo reivindico otra cosa y voy a intentar hacerlo mientras pueda. Si tuviésemos la capacidad de aun así ser dominadores del partido no habría problemas, pero la muestra nos dice que no lo somos. Es lo mismo que le pasa al Zaragoza. Cuando tiene el balón te domina, cuando lo pierde está perdido. Cada equipo tiene unas características. Y es lo que nos está pasando. Queremos ir arriba, ir a por los partidos, y atrás tenemos problemas. Tenemos una forma y si nos salimos de ahí la cosa no va bien”.

"Ahora que hacemos agua nos acordamos de Garrido, pero para mí ha sido clave desde que se lesionó; Álex es mediocentro, no mediapunta, pero algunos piensan que hay jugadores que pueden hacer de todo"

La importancia de los mediocentros en las labores de contención acapara protagonismo en las palabras el preparador. “Todos sabemos qué tipo de mediocentro ayuda, son muchas cosas que analizo y creo que sé cuál es la mejor manera de que juegue este equipo, no sólo lo creo sino que se ha demostrado, y creo que la otra manera no es buena, es mala. Tengo que tener la fuerza para cambiar esto, seguir intentando llevar al equipo a donde disputaba los partidos”.

Porque, y ahí radica el quid de la cuestión, el Cádiz va a por los partidos de otra forma, “según lo que tengas en el campo”. Para aclararlo no duda en poner un ejemplo: “Álex o Garrido. Si tienes a Álex vas de una manera y si tienes a Garrido vas de otra. La diferencia está en lo que hagas con la pelota con uno y lo que hagas sin la pelota con otro. Al final lo que interesa es ganar el partido. Cuando tenemos cierto tipo de jugadores se va de una manera no porque lo diga yo sino porque el jugador demanda ir de esa manera. Yo creo que este equipo, porque lo ha demostrado, es mejor defendiendo bien, esperando, es bueno y gana partidos. Pero el equipo que muchos patrocinan, que va a arriba a por los partidos, ese equipo no es bueno. Podéis estar de acuerdo o no, pero la verdad es que si no defendemos con siete u ocho jugadores no es bueno, hay más mano a mano, el portero es el mejor. ¿Quién decide eso? Yo, no. Pero cuando hay unos jugadores en el campo tienden a hacer esas cosas”.

De sus palabras se deduce que la baja del centrocampista vasco ha sido determinante. “No lo sabéis bien, pero Garrido no es mediático, no se habla de él. Ahora que el equipo empieza a hacer aguas nos acordamos de él, pero para mí ha sido clave desde el primer día que se lesionó”.

¿Y sería posible que regresara Álex Fernández a la mediapunta? “Es mediocentro. Hace tiempo que no juega más arriba. No todos los futbolistas pueden hacer de todo ni todos los entrenadores pueden hacer de todo. Es un error que tenéis”.

Tampoco hacen demasiado muchos de los refuerzos del mercado de invierno. “Dije que en ataque tenemos más posibilidades, no que el equipo fuera mejor. Los que estaban consiguieron 44 puntos y con los que llegaron tenemos más posibilidades”. Cierto, pero al margen de Machís, el resto no ha aportado en exceso... “No sé, habría que analizarlo. Puede ser”.