Última sesión del Cádiz CF para tomar decisiones

Hasta que este jueves no se produzca la comparecencia de prensa del entrenador del Cádiz CF, la realidad del equipo en materia de ausencias será casi una incógnita. Hay bajas seguras sabidas por todos, especialmente las que vienen de lesiones, pero hay otros casos que habrá que esperar a la última palabra de Sergio González cuando repase ante los medios la actualidad de su plantilla en el cierre de la semana.

Entre los nombres que se vigilan de forma especial están los de Álex Fernández y Roger Martí. El centrocampista madrileño no ha estado con el grupo en las dos últimas sesiones, aunque se desconoce si es un problema físico de suficiente calado como para no estar en las Islas Baleares. El jugador no viene siendo titular cuando el técnico aboga por su once preferido, pero no por ello deja de ser un hombre importante.

En cuanto a Roger Martí, desde que unas dolencias físicas le dieran la cara el día del choque contra el Osasuna, el atacante no ha vuelto a pisar el verde en encuentro oficial. Llega la cita en Palma y habrá que ver si es el momento para que pueda reaparecer.

El equipo de Sergio González sigue trabajando en el encuentro de la jornada 34 de LaLiga Santander. Los cadistas llevaron a cabo su tercera sesión de la semana ayer miércoles, la antepenúltima, antes de medirse al cuadro mallorquinista en Son Moix este viernes.

Este entrenamiento tuvo un alto componente táctico en el trabajo matinal. Los cadistas, tras los ejercicios de calentamiento, cargaron sus fuerzas en trabajar diferentes situaciones de cara al encuentro ante el conjunto balear.

La cuarta sesión tendrá lugar este jueves, desde las 10:00 horas en las instalaciones de El Rosal. Posteriormente, el Cádiz CF viajará hacia la isla de Mallorca, donde establecerá su cuartel general a la espera de otro encuentro decisivo.