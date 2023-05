El mensaje de Gonzalo Escalante al Cádiz CF

Gonzalo Escalante está siendo una de las sensaciones en la segunda parte de la temporada desde su llegada en el mercado de invierno, procedente del Cremonese. Un centrocampista con gol que esta dando mucho equilibrio al Cádiz CF y que ha regresado de la lesión como antes de la misma. El pivote valora su estancia de amarillo y señala lo que desea una vez que finalice la campaña.

"La verdad que muy contento de estar en este club y esta ciudad. Espero que siga todo así", apuntaba en primer lugar a los medios del club para añadir posteriormente que antes de concretar su llegada "había estado hablando un poco con Iván Alejo y Luis Alberto -compañeros en otros equipos-, que conocen bien Cádiz, y muy contento".

El jugador, que es propiedad de la Lazio, se refiere a su faceta goleadora en el Cádiz CF. "Muy bien. Esperaba tener un poco más de llegada y por suerte me tocó hacer los goles. Una lástima la lesión que tuve porque por ahí podía haber marcado alguno más, pero bueno contento con estar de nuevo bien y preparado para todo lo que nos queda. Me dolió muchísimo cuando me tocó lesionarme, más en el momento en el que estábamos en ese partido que nos empatan en el último minuto. Sabía que iba a estar unas semanas fuera y me dolió mucho. Por suerte trabajé bien ese tiempo que estuve lesionado y pude volver bien

La relación con el cuerpo técnico. "Muy contento. Me gusta mucho como trabajan en el día a día; es muy bueno lo que se hace", agregando sobre el ambiente del vestuario lo siguiente: "Estamos muy motivados y el equipo se nota que está muy unido y muy competidor. Dentro de la cancha se siente un grupo muy fuerte que va a ser difícil sacarle puntos así como así, más que nada en casa".

El respaldo de los suyos en el choque ante el Valencia. "Siempre para los que vivimos lejos, cuando viene tu familia es un momento especial. Por suerte pudo venir mi padre con sus amigos, y luego mi madre con mi hermano, y por suerte se dio todo. Ahora que me había lesionado, parecía que no llegaba para el partido contra el Valencia, pero por suerte pude estar y hacer el gol y ganamos. Fue algo muy lindo".

Estancia en el Cádiz CF. "Estamos muy contentos. Me habían contado cómo era, pero me siento muy bien no sólo yo, sino mi familia y mi hijo. Estamos muy cómodos. hicimos muchos amigos y hay un grupo muy lindo. Espero poder seguir en el Cádiz porque mi familia y yo estamos siendo muy felices".

La afición: "Que sigan haciendo lo que están haciendo, que se nota un montón y ayudan mucho. Lo dijimos el otro día, que el último partido en casa fue una locura y lo sentimos todos. La gente piensa que no se siente, pero el otro día fue tremendo y esa te da un plus para hacer un esfuerzo más. Debemos estar todos juntos para conseguir el objetivo".

Gonzalo Escalante lleva nueve encuentros como jugador del Cádiz CF (692 minutos), con tres goles en su haber que ayudaron s sumar seis puntos ante el Girona y el Valencia. Lástima que una lesión le privara de jugar durante cinco jornadas en las que a buen seguro el centrocampista hubiera ampliado sus registros.