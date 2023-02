El Cádiz CF es un ciclón en casa (2-0)

El Cádiz CF logró una solvente victoria (2-0) sobre el Girona con la que confirmó su fortaleza bajo el calor del hogar. El conjunto amarillo no encontró rival ni en el cuadro catalán ni en el fuerte viento de levante. Una noche desagradable en la que los amarillos ofrecieron su mejor cara.

Le bastó una primera parte arrolladora, en la que anotó los dos goles, para quedarse con el premio del triunfo. En la segunda se dedicó a dejar pasar el tiempo con orden una vez que que ya había hecho los deberes en la primera. Si el Girona no existió fue gracias a la intensidad de los anfitriones.

Los tres puntos permiten al Cádiz CF llegar a los 22 y dormir fuera de la zona de descenso a la espera de los resultados de sus rivales directos. La victoria era una cuestión vital antes de visitar al Barcelona.

Sergio González apostó de salida por un 4-4-2 con la pareja en punta compuesta por Roger Martí y Sergi Guardiola, este último en su estreno como titular tras su aterrizaje el pasado 31 de enero en las últimas horas del mercado de invierno. Los dos formaron la primera línea de presión arriba porque los locales fueron a por el balón desde el pitido inicial en una demostración diáfana de la necesidad de puntos para optar a escapar de las garras del descenso.

Arrancó con tanto brío el cuadro local que, pese a tener al incómodo viento en contra, el primer gol no tardó en subir al marcador, en el minuto 6, con los mismos protagonistas que en el único tanto de los amarillos en San Mamés.

Brian Ocampo, desequilibrante, sacó la varita mágica por la banda izquierda, se escapó de dos oponentes con una mezcla de habilidad y velocidad y centró al corazón del área, donde Bongonda bajó el balón y Gonzalo Escalante, que estaba a su lado, soltó un zurdazo con el que coló el cuero en la portería por el centro y por alto después de que rebotase en un zaguero.

El 1-0 recompensó el esprint de salida a toda pastilla de un Cádiz CF en modo apisonadora que, insaciable, fue a por más con una presión asfixiante con la que recuperó el balón una y otra vez para desesperación de los rojiblancos.

El equipo salió muy enchufado, consciente de lo que se jugaba y nada conformista tras el madrugador tanto. El 2-0 estuvo muy cerca con dos ocasiones seguidas en el minuto 12. Gazzaniga hizo un paradón tras una potente volea con la derecha de Iza Carcelén desde la frontal del área y, tras el saque de esquina, el balón se escapó muy cerca de un poste después de un remate de Sergi Guardiola.

Los de casa impusieron un ritmo infernal, difícil de sostener durante los 90 minutos. De hecho, los visitantes despertaron con timidez pasado el ecuador de la primera mitad y empezaron a asomar la patita con asiduidad en campo contrario y avisaron con varios saques de esquina.

Las intentonas de los gerundenses no hicieron mella en los locales, ordenados en el repliegue y a toda mecha a la contra. En el 34, Bongonda, muy activo, fabricó la jugada del 2-0 tras un robo en campo propio. Avanzó con el balón con velocidad en un tres contra dos, atrajo a los defensores y con su pase dejó solo a Sergi Guardiola, quien ya dentro del área definió con un fuerte disparo cruzado con la bota izquierda que hizo inútil la estirada de Gazzaniga. El cancerbero llegó a tocar la pelota pero no impidió que entrara en la portería junto a un poste.

El ariete abrió su casillero goleador esta temporada (no había marcado con el Valladolid) en un momento inmejorable con el que duplicó la ventaja de los amarillos, entonados en ataque y sólidos en la estructura defensiva.

Con una renta nada despreciable, los inquilinos del Nuevo Mirandilla se protegieron su parcela hasta llegar al intermedio con media victoria en el bolsillo después de una brillante primera parte en la que además de pasar por encima de rival se las arreglaron para capear el fortísimo viento.

Con la fuerza eólica favorable en la segunda mitad, los anfitriones mantuvieron la alta intensidad mientras los visitantes metieron más jugadores en zona de ataque. Con el Girona volcado arriba por obligación, las opciones de los gaditanos de aumentar la ventaja pasó por el contragolpe.

La defensa del resultado pasó a ser la prioridad sin renunciar a momentos de presión alta para arrebatar el balón mientras las manecillas del reloj corrieron a favor del ganador sin que nada sucediese sobre el tapete. El Cádiz CF ya había hecho su trabajo y de la brillantez pasó al oficio para cuidar el botín.

Escasearon las ocasiones en los dos bandos. Un centro chut de Sergi Guardiola se perdió no muy lejos de la portería en el 60. Poco más en una segunda parte condicionada por la holgada victoria. A los dos equipos les costó pisar el área, algo que no importó demasiado a un Cádiz CF con el mono de trabajo. En el 68, un cabezazo de Iván Martín no vio puerta por muy poco en el primer aviso serio de los catalanes.

La fatiga apareció en los de casa y Sergio González tiró del banquillo con sólo un cuarto de hora por delante. Renovó la delantera con Sobrino y Lozano y apuntaló la media con Fede San Emeterio para la recta definitiva. Se trataba sobre todo de conservar la renta y evitar sufrimiento en los minutos finales.

Un testarazo fuera de Oriol Romeu y un derechazo alto de Joel Roca conformaron el pobre bagaje de un Girona que intentó apretar en los últimos instantes. Demasiado tarde. El Cádiz CF lo tenía todo bajo control.