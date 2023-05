Los numerosos cambios del Cádiz CF en el partido contra el Mallorca

El Cádiz CF está inmerso en la preparación a fondo del partido contra el Mallorca que el viernes 12 de mayo abre el telón de la 34ª jornada de Liga. Se trata de la primera de las cinco finales que afronta el equipo amarillo en busca de la permanencia. Ganar es la única manera de asegurar la estancia fuera de la zona de descenso, de la que está separado por un punto y tres puestos.

Se supone que, en pleno esprint definitivo de la temporada, ya no hay lugar para más experimentos como el del último encuentro ante el Atlético de Madrid al que el Cádiz CF renunció desde la alineación y después con un pésimo rendimiento de los jugadores sobre el césped.

No hay tiempo para ensayos ni rotaciones. No hay margen de error. Es la hora de la primera unidad, sobre la que se soportan las posibilidades cumplir el objetivo. De los 26 futbolistas inscritos en la segunda vuelta, dos están descartados para los últimos partidos por lesión: Brian Ocampo y Víctor Chust.

Para inminente cita en territorio balear, la única duda es el estado físico de Roger Martí, que en las últimas semanas sufrió dos lesiones y no pudo participar en los encuentros frente al Valencia y el Atlético.

Los demás están a disposición del entrenador si no se producen incidencias durante la semana. Sergio González recupera a Luis Hernández, Fede San Emeterio y Rubén Sobrino, limpios de tarjetas tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. Fali, renqueante en los últimos tiempos, trabaja con normalidad y en principio estará preparado para el envite del viernes.

El once que Sergio González sacará en Son Moix se parecerá poco al que desplegó en el Cívitas Metropolitano el pasado 3 de mayo. Los no habituales no aprovecharon la oportunidad y saltarán al césped sólo en caso de necesidad o para refrescar en los minutos finales.

De los jugadores que empezaron el duelo contra la escuadra de Diego Simeone, sólo tres o cuatro repetirán en Mallorca: Jeremías Conan Ledesma, Iza Carcelén, Theo Bongonda y quizás Rubén Alcaraz. Puede haber hasta siete u ocho modificaciones.

Volverán Luis Hernández, Fali y Luis Alfonso 'Pacha' Espino para completar la línea defensiva. Fede San Emeterio y Gonzalo Escalante, titulares ante el Valencia y ausentes en la capital de España, apuntan al centro del campo, con Sobrino ubicado en la banda izquierda. Sergi Guardiola y Chris Ramos tienen papeletas para formar dupla en punta.

La entrada de Rubén Alcaraz en la media, la opción de un trivote y uno a dos delanteros son los principales interrogantes para el importante partido ante el cuadro mallorquín.