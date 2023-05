El Cádiz CF vuelve a Mallorca bajo la sombra del escándalo arbitral de la pasada temporada

El Cádiz CF no está teniendo mucha suerte con los arbitrajes en la temporada 2022/23. De hecho, tendría la permanencia prácticamente amarrada de no haber sido perjudicado en varios partidos. Podría llevar 40 o más puntos y afrontar sin agobios la recta final del campeonato. Aquel gol del Elche en fuera de juego, el penalti a favor del Getafe con el tiempo de prolongación ya vencido, los dos jugadores del Almería no expulsados...

Pero la realidad es la que es. Con 35 puntos en su casillero, el equipo sólo tiene uno de ventaja sobre la zona de descenso y está obligado a sumar sin respiro en las últimas cinco jornadas.

La primera de esas cinco finales es contra el Mallorca el próximo viernes 12 de mayo. La visita a territorio insular activa de inmediato el recuerdo del enfrentamiento de la pasada campaña 2021/22 en Son Moix. No fueron pocos los aficionados gaditanos los que consideraron aquello un atraco arbitral.

En febrero de 2022, el Cádiz CF sufrió en Palma uno de los mayores escándalos arbitrales de la historia reciente. Se puso pronto por delante en el marcador con un golazo de Rubén Alcaraz (fue su estreno como anotador tras llegar en el mercado de invierno), pero la cosa se torció con las decisiones de Carlos del Cerro Grande sobre el césped y Alejandro Hernández Hernández desde el VAR. ¿Casualidad? Dos colegiados que han causado grabes perjuicios a los amarillos desde el retorno a la máxima categoría del fútbol español.

El cuadro gaditano ganaba 0-1 pero acabó perdiendo 2-1 fruto de dos penaltis de risa señalados por Del Cerro Grande con el amparo del VAR. El primero, por un leve contacto de Iván Alejo con el brazo de Brian Oliván dentro del área. Un penalti imposible de creer pero que en ese momento suponía el empate a uno con el que se llegó al descanso.

El colmo fue el segundo penalti que no vio nadie sobre el terreno de juego y ni siquiera fue reclamado por los bermellones. Ledesma saltó a por el balón y chocó con el delantero local Ángel. Hernández Hernández avisó a Del Cerro, éste revisó la acción en el monitor y señaló el punto fatídico para sorpresa general. Increíble, pero cierto. Pocas veces se ha visto tanto descaro. Una provocación en toda regla a todo el cadismo.

El Cádiz CF regresa a Mallorca un año y pico después de una de las mayores vergüenzas arbitrales que se recuerdan. Aquella derrota estuvo cerca del costarle el descenso. El jueves se conocerá la designación del colegiado y también la del encargado del VAR para el encuentro del viernes. Si el elegido es Del Cerro Grande o Hernández Hernández, o de nuevo los dos, sería un mal asunto después del follón que liaron hace 15 meses.