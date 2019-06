Por más que el Cádiz se despidiera el pasado domingo del sueño de la fase de ascenso a Primera División al perder en su visita a El Molinón contra el Sporting de Gijón, por lo que ya daba igual lo que sucediera en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Córdoba, la gran noticia de la semana en el deporte de la capital gaditana la ha acaparado el Trofeo Ramón de Carranza, que en su 65ª edición se celebrará por primera vez en la historia con presencia de equipos femeninos. La decisión del club y el Ayuntamiento, atrevida sin duda, supone además una innovación acorde a la altura de un torneo que también fue pionero al idear, de la mano de Rafael Ballester, las tandas de penaltis para desempatar los partidos. Aquel experimento continúa vigente a día de hoy en el fútbol mundial. Casi nada.

Ahora, aprovechando el auge del balompié femenino, a nivel internacional y más en concreto y de forma notoria en España, el Trofeo de los trofeos apuesta por algo impensable hace unos años. Ellas coparán este verano por unos días la atención futbolística en la Tacita de Plata, una buena nueva para numerosos aficionados, aunque también tiene a sus críticos, y que celebran con inmesa alegría dos gaditanas que hablan del asunto con conocimiento de causa.

Marta Carro "Esta decisión del Cádiz va en consonancia con el apoyo que recibe el deporte femenino"

Marta Carro, futbolista del Valencia, y Amelia Romero, jugadora del Atlético de fútbol sala, dos auténticos referentes del deporte de la ciudad que tuvieron que marcharse a muchos kilómetros para hacer realidad sus sueños, coinciden a la hora de valorar de forma muy positiva el paso al frente que representa un antes y un después en el Trofeo.

La internacional valencianista destaca su satisfacción personal y su orgullo como gaditana. "Se trata de una noticia muy buena. Cuando me enteré me llevé una gran alegría porque el Carranza es uno de los trofeos más importantes, con más historia, y que lo jueguen equipos femeninos supone una inmensa alegría para el fútbol femenino".

Marta también pone de manifiesto la importancia de seguir avanzando en el apoyo al deporte femenino. "Se están dando muchos pasos y en este caso que el Cádiz y el Ayuntamiento lo hayan decidido va en consonancia con la apuesta de apoyo al deporte femenino".

En cuanto a la posibilidad de confeccionar un cartel con la élite del fútbol femenino, tampoco tiene dudas. "El hecho de que se hable de la posibilidad de contar con los mejores equipos para confeccionar el cartel puede ser muy bonito tanto para los aficionados como para los propios equipos participantes. Creo que será un éxito".

No lo dice en voz alta, pero en su interior a buen seguro que sueña despierta con la posibilidad de que su equipo, el Valencia, un grande que ha terminado la temporada en octava posición, acuda al Trofeo y ella pueda disfrutar por partida dobre sobre el césped del Ramón de Carranza.

Amelia Romero "La noticia me alegró tanto que tuve que releerla porque no acababa de creérmela"

Por su parte, Amelia Romero, que precisamente este fin de semana disputa en tierras gallegas la Copa de la Reina de fútbol sala, reconoce no salir de su asombro. "La noticia me alegró tanto que tuve que releerla porque no me lo terminaba de creer".

La considerada por segunda vez segunda mejor jugadora del mundo en 2018 recuerda que el Carranza es "un trofeo histórico, de los más importantes de España, y que se dispute con equipos femeninos es una gran noticia por las chicas que lo van a disputar".

Lejos de sentir envidia, sana o insana, Amelia sólo tiene palabras de agradecimiento por lo que considera un logro para el deporte femenino y para su localidad natal. Además, en el plano personal asegura que se siente "orgullosa porque se promocione en Cádiz el deporte femenino".

Resulta inevitable referirse a la comparativa del fútbol con el fútbol sala. "El fútbol femenino está creciendo muchísimo gracias también a la televisión y para nosotras es una referencia para que algún día tengamos la misma oportunidad”. Y aprovecha la ocasión para enviar un mensaje a los que insisten en mirar hacia otro lado. “Que el Cádiz apueste por el fútbol femenino es un toque de atención para otros clubes importantes que no tienen sección femenina. Deben tener claro que hemos venido para quedarnos".

Por último, sobre el previsible beneficio indirecto que reportará un Trofeo femenino al deporte femenino de la ciudad en general y al Cádiz FSF en concreto, Amelia lo tiene claro. "Al Cádiz FSF se lo debo todo y la posibilidad de que esto beneficie al club también es una alegría. Siempre me sentiré partícipe de todo lo bueno que le pase, igual que ellos se sienten partícipes de lo bueno que me ocurra a mí".