“Trabajo, no diversión”

El entrenador del Cádiz ha ofrecido este mediodía en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal la tradicional rueda de prensa previa al partido del fin de semana, que este domingo enfrenta a sus pupilos con el Rayo Majadahonda.

Tras la eliminación copera sufrida el pasado martes en Cornellá, Álvaro Cervera opta por pasar página, quedarse con lo bueno y apartar lo malo en la medida de lo posible para centrarse desde ya en la competición de la regularidad. En este sentido, parece obvio que el choque contra los madrileños se afronta con el reto de encadenar la séptima victoria consecutiva en Liga y la motivación añadida que supone saber que, en caso de triunfo, se accederá sí o sí a los puestos de play-off de ascenso a Primera División porque dos de los rivales que van por delante, Mallorca y Málaga, se miden en Palma. Si los amarillos suman los tres puntos superarán a uno de los dos.

"A Dani Romera no lo acabo de ver desde la lesión; si piensa que fuera puede jugar más, tendrá que hablarlo"

“Creo que hicimos nuestro papel en la Copa del Rey, pasamos dos eliminatorias y la tercera sólo un equipo de Segunda la ha pasado, el Sporting. La Copa no está hecha para nosotros. Se sigue jugando el segundo partido fuera de casa, el gol en campo contrario vale doble”, reflexiona el técnico en voz alta.

En esta ocasión, además, tiene más razones de sobra para mostrarse especialmente crítico. “Nos da poco y nos quita mucho. Hemos salido con algunos tocados, jugadores que se quedan lesionados, con un viaje bastante complicado, y ahora hay que recuperarse para el domingo. Hemos salido bien, hemos competido en los dos partidos... Ya pasó y ahora, a lo nuestro, que es la Liga.

La buena imagen de los suyos en la vuelta de los dieciseisavos de final del torneo del KO, en la que los catalanes se clasificaron al vencer por 1-0 y levantar así el 2-1 del Ramón de Carranza, refuerza al equipo pero, a su entender, no la idea de trabajo. “Es que eso es algo que se pone como un plus, cuando para mí no existe el fútbol sin trabajo y sacrificio. Para mí es eso. No es diversión. Se refuerza la idea de equipo y de que así siempre se está más cerca de ganar y de poner las cosas complicadas al rival”.

Preguntado por el rival, Cervera asume que se trata de un adversario que actúa con cinco atrás en una línea en la que recupera a Rafa como central, aunque no ataca mucho por las bandas. “Es un equipo de apoyos constantes, de muchos pases, lo que en Segunda es perjudicial porque en algún sitio se queda. Los partidos que he visto son muy abiertos, tienen muchas ocasiones y los rivales también. Las cosas le van bien, sobre todo teniendo en cuenta su condición de recién ascendido, y si se juega a lo que quiere es peligroso”.

En la expedición no formará parte de la lista de convocados el ex cadista Aitor García por la denominada cláusula del miedo. “Parece que está contento. Juega diferente a donde o hacía con nosotros porque queda liberado en la parte de arriba. Es un jugador que cuando está suelto y feliz las cosas le salen muy bien porque es técnico y tiene buena pegada”.

Otro futbolista, esta vez de su plantilla, que también tiene pinta de no contar para la cita es Dani Romera. “No lo acabo de ver. Antes de la lesión sí llegó a ser titular, pero después no lo he acabado de ver bien, no sé si es de ánimo o por la lesión. Si él piensa que quiere jugar más y fuera puede supongo que tendrá que hablarlo con el director deportivo. Yo lo tengo aquí y sobre el tema no he dicho nada”.